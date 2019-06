Microsoft gebruikt AI om oude Windows 10-versies te updaten

Windows 10 wordt door Microsoft as-a-Service aangeboden waarbij elk halfjaar een grote nieuwe update wordt gepusht. Wie te lang op een oude versie van Windows 10 blijft werken, krijgt geen security updates of ondersteuning meer van Microsoft. Nu schakelt het AI in om oude versies toch te laten upgraden.

Windows 10 versie 1803 (April 2018 Update) wordt vanaf 12 november als end-of-service bestempeld door Microsoft. Om computers met deze versie toch te upgraden naar Windows 10 versie 1903 (Mei 2019 Update) schakelt de softwaregigant voortaan machine learning (ML) modellen in.

Op de Twitter-account van Windows Update laat Microsoft weten dat het aan een model werkt waar oude versies toch naar de nieuwste versie worden geüpdatet om de nieuwste updates te garanderen en veiligheidspatches te ontvangen.

📣 [Windows Release Health Update – New Message] We are beginning to train the machine learning based rollout process to update devices running the April 2018 Update, and earlier versions of Windows 10. Read more here: https://t.co/NHEQuEjsVX.

