Datto presenteert twintig nieuwe producten en updates voor MSP’s

Datto heeft tijdens zijn conferentie DattoCon19 ruim twintig nieuwe producten en updates aangekondigd, gericht op snellere prestaties en meer gebruikersgemak voor managed service providers (MSP’s). Het bedrijf introduceert onder meer een nieuwe versie van SIRIS.

Autotask PSA krijgt bijvoorbeeld nieuwe Account Dashboards, die direct inzicht geven in wat er gebeurt in een bedrijf en welke acties er ondernomen moeten worden. Het dashboard bevat nu ook real-time snapshots van de gezondheid van ieder account. Ook nieuw in Autotask PSA is Oppertunity UI, dat een direct begrip van wat er gebeurt met iedere verkoopkans biedt. De layout is zelf aan te passen en bevat onder meer een tijdlijn om verkoopsnelheid te bekijken, een checklist met stappen om een gesprek mogelijk te maken en een inzichtenrail om gerelateerde punten van klanten te begrijpen.

Verder bevat Autotask PSA de optie om automatisch facturen op te stellen. De dienst telt automatisch hoeveel units er verkocht zijn en voegt deze toe aan de rekening. Tot slot is er nu een nieuwe versie van LiveMobile voor iOS en Android. De iOS-variant krijgt een native ticketing-ervaring, waardoor IT-werknemers tickets aan kunnen passen, tijden kunnen toevoegen en bijlages kunnen toevoegen op hun telefoon. Op Android bevat de app native dashboards, menu’s en grids.

Voor Datto RMM heeft het bedrijf een Networking Integration aangekondigd, die in het derde kwartaal van dit jaar moet verschijnen. Daarmee krijgen partners de kans om MSP-gecentreerde netwerk- en beheerde power-apparaten te monitoren en managen. Ook krijgt RMM een nieuwe Suggestions Engine, die gebruikers langs interactieve leerpaden moet leiden in de applicatie.

SIRIS

Datto heeft verder SIRIS 4 aangekondigd. Deze versie is als business continuity & distaster recovery (BCDR) oplossing geoptimaliseerd voor MSP-efficiëntie, met betere mogelijkheden voor backups, hogere virtualisatieprestaties en een langere levensduur. Binnenin zitten de Intel Skylake- Cascade lake-CPU’s, die extra cores en een eigen write cache (SLOG) bevatten.

Daarnaast is het Direct-To-Cloud-project uit de bèta gekomen en nu beschikbaar als Cloud Continuity for PC’s. Dit is een image-gebaseerde, all-in-one BCDR-oplossing voor PC’s. Cloud Continuity for PC’s biedt betrouwbare backups van PC-data, de mogelijkheid om een compleet apparaat-image of individuele bestanden te herstellen en geavanceerde PC-virtualisatie.

Met SIRIS Private is het mogelijk om SIRIS als een private cloud in te zetten voor kleine en middelgrote bedrijven. Dit is volgens Datto vooral geschikt voor sectoren als gezondheidszorg, financiële dienstverlening en overheid, waar het mixen van data vaak niet toegestaan is. SIRIS Private laat MSP’s een self-contained BCDR-oplossing inzetten, die een veilige en afgesloten omgeving biedt.

SaaS en networking

Datto kondigde tijdens zijn evenement aan een samenwerking te hebben gesloten met Vade Secure, waardoor Saas Protection nu uitgebreid kan worden om geavanceerde e-mailfiltering native te integreren in Office 365. Het geheel moet een meerlaagse aanpak bieden voor beveiliging en databescherming, door clients te beschermen op het hoogste punt van kwetsbaarheid en data van ieder punt in tijd te herstellen.

Met de volledig vernieuwde Network Manager wordt een efficiënte lay-out en auditlogboek geleverd, waarmee acties, evenementen en alerts vastgelegd worden. Op het gebied van netwerken introduceert Datto verder een nieuwe generatie aan switches: de E310 Series. De E310-switches zijn gebouwd op een nieuw hardware-platform, bevatten 10 Gb uplinks met DAC-ondersteuning, een snellere switching backplane, een kleinere en stillere vormfactor, layer 3-functies, 802.1x en verbeterde beveiligingsfuncties.