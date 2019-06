Cloudian lanceert object storage-oplossing voor VMware Cloud Provider Platform

Cloudian heeft een volledige ‘native’, S3-compatibele object storage-oplossing onthuld voor VMware Cloud Providers. De oplossing, Cloudian Object Storage for vCloud Director, biedt een vrijwel onbeperkt schaalbaar, rendabel en compleet opslagfundament voor nieuwe diensten.

Object Storage for vCloud Director wordt direct beheerd vanuit VMware vCloud Director, wat één van de belangrijkste componenten van het VMware Cloud Provider Platform is. De oplossing biedt niet alleen S3 API-compatibiliteit, maar ook de optie om klein te starten en om zonder onderbreking door te groeien tot opslagcapaciteit van een exabyte. Gebruikers kunnen verder multi-tenant resource pooling gebruiken, evenals geïntegreerde beheertools als facturatie,

Ook zijn er beheerfuncties voor de quality-of-service, en is er beveiliging in de vorm van data-encryptie en Write Once Read Many (WORM). Object Storage for vCloud Director biedt tot slot geo-distributie voor eenvoudig beheer van opslag verspreid over meerdere datacentra.

“VMware vCloud Director biedt een open en uitbreidbare architectuur waarmee VMware een solide digitaal fundament vormt dat klanten en partners ondersteunt bij hun digitale transformatie”, zegt Rajeev Bhardwaj, VP product management, cloud provider businessunit bij VMware. “Met Cloudian Object Storage for vCloud Director kunnen onze partners optimaal profiteren van nieuwe kansen rond managed services en hun relaties met enterpriseklanten uitbreiden met meer dan alleen basis infrastructure-as-a-service in de cloud.”

As a Service

Cloudian Object Storage for vCloud Director stelt VMware Cloud Providers bovendien in staat om nieuwe diensten aan te bieden. Zo kunnen Cloud Providers Storage-as-a-Service (STaaS), Backup-as-a-Service (BaaS) en Archive-as-a-Service (AaaS) aanbieden. Ook zijn er mogelijkheden om Distaster Recovery-as-a-Service (DRaaS), Big Data-as-a-Service (BDaaS), Containers-as-a-Service (CaaS) en software-ontwikkeling aan te bieden.

Object Storage for vCloud Director is uit te rollen als fysieke storage-appliance of als software-defined opslag, overal ter wereld. vCloud Director beheert in beide gevallen alle opslag vanaf een enkele locatie, mocht dat gewenst zijn. Ook biedt het geautomatiseerde workflows.

Cloudian Object Storage for vCloud Director wordt naar verwachting in juli 2019 beschikbaar.