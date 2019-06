Gitlab versie 12.0 verandert Devops in Devsecops

Van Devops naar Devsecops: met versie 12 van Gitlab wil het gelijknamige bedrijf een end-to-end platform bieden waarin de hele levenscyclus van een applicatie wordt beheerd, van de eerste lijnen code tot deployment en nu dus ook security.

Gitlab stopt de ‘sec’ in Devsecops. Het bedrijf breidt zijn dienst uit met geïntegreerd securitymanagement. Dat betekent dat organisaties via Gitlab momenteel de hele levenscyclus van hun applicatie kunnen managen. Het platform omtfermt zich over apps van de eerste lijnen code over testen tot uitrol in productie en updates en management achteraf. Nu wordt die pijplijn uitgebreid met een beveiligingsluik.

Nieuwe functies

Versie twaalf brengt enerzijds de integratie van recent uitgerolde functies zoals security dashboards, auto remediation en security approvals met zich mee. Anderzijds integreert Gitlab verschillende splinternieuwe functies. Concreet vind je de belangrijkste vernieuwingen op twee plaatsen.

Voor beveiligingsprofessionals wil Gitlab het eenvoudiger dan ooit maken om apps te bouwen met zo weinig mogelijk beveiligingsproblemen. De dashboards bieden daartoe inzicht in de status van kwetsbaarheden, terwijl auto remediation waar mogelijk automatische patches biedt voor problemen. Security approvals zorgen tot er tot slot voor dat beveiligingsteams op te hoogte blijven van merge requests in situaties waar beveiliging een cruciale rol speelt.

Continuous delivery

Voor IT-ops-mensen voorziet Gitlab dan weer enkele nieuwe functies die moeten helpen in de ondersteuning. Zo krijgt Gitlab 12 incidentenmanagement en feature flags mee. Het operations-dashboard zorgt tot slot voor een compleet overzicht.

Gitlab ontstond als een git-cliënt vergelijkbaar met Gitbub, maar groeide de laatste jaren uit tot een platform met de ambitie om de hele productiepipeline van een app te integreren en te automatiseren. De redenering is dat continuous delivery en snelheid belangrijker zijn dan ooit. Wie snel kan itereren, kan snel innoveren en blijft competitief. De introductie van het beveiligingsluik in de workflow past in die ambitie. Gitlab 12.0 is per direct beschikbaar.

