Ruckus Networks lanceert glasvezeloplossingen en IoT-mogelijkheden voor hotels

Ruckus Networks heeft zijn portfolio voor de hospitality-sector uitgebreid met drie nieuwe oplossingen. Het gaat om de ICX 7150-24F glasvezelswitch, de ICX 7150-C08 compacte switch en de Fiber Backpack, waarmee het gebruik van H510 access points mogelijk wordt. Met de nieuwe producten wordt ondersteuning geboden voor glasvezelaansluitingen op bestaande oplossingen.

De Fiber Backpack maakt het mogelijk om de Ruckus H510 access points in hotelkamers snel en veilig te verbinden met de glasvezelbackbone. Daardoor kunnen alle hotelkamers snel gebruikmaken van de snelheid en efficiëntie van glasvezelverbindingen. Het apparaat biedt Power over Ethernet-functies voor de H510 access points, evenals ondersteuning voor passief optische netwerken en actieve Ethernet SFP-modules.

De nieuwe ICX 7150-24F is een 24xSFP-switch die op instapniveau met vier 10GbE SFP+-poorten komt voor uplinks en stacking. Gebruikers kunnen het apparaat dus ook stacken, wat ondersteunt wordt tot maximaal twaalf andere apparaten in de ICX 7150-serie. De ICX 7150-Co8P is een 8-poorts 10/100/1000 Mbps switch met GbE uplink-poorten en ondersteuning voor PoE/PoE+. De switch is erg stil, aangezien het geen ventilator heeft en geluidsloos werkt. Daardoor is de switch goed in te zetten in bijvoorbeeld hotelkamers.

De twee switches krijgen beide levenslange garantie van Ruckus, en worden met de Ruckus SmartZone Network Controller beheerd. De producten zijn vanaf het derde kwartaal verkrijgbaar via het partnernetwerk van Ruckus Networks.

IoT-samenwerkingen

Daarnaast is Ruckus Networks diverse nieuwe samenwerkingen aangegaan met leveranciers van IoT-systemen. Op die manier wil het bedrijf voorzien in de behoefte van hotels aan netwerkoplossingen die meerdere applicaties ondersteunen, lagere kosten en betere betrouwbaarheid bieden.

Ruckus Networks is samenwerkingen begonnen met ASSA ABLOY Global Solutions, AVSystem, Kontakt.io, Qubercomm, Telkonet en TraknProtect. Met de samenwerkingen is het voor hoteleigenaars mogelijk om moderne IoT-opties via hun netwerk te gebruiken, die volledig in de Ruckus IoT Suite geïntegreerd zijn. Op die manier moet er een overzichtelijk IoT-dashboard en geavanceerde regel-engine geboden worden, waarmee met sensoren acties van andere apparaten kunnen worden getriggerd.