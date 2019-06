Infor wil met nieuwe hospitality-oplossing hoteliers helpen winst te verhogen

Infor heeft zijn nieuwe Hospitality Price Optimizer (HPO) onthuld. De oplossing, die specifiek voor de cloud gebouwd is, helpt hoteliers bij het bepalen van de prijs voor een kamer. Daarbij houdt het rekening met het prijsstellingsproces vanuit het oogpunt van de gast, bijvoorbeeld de bronnen die de gast gebruikt voordat hij of zij een boeking doet.

Met HPO moeten hoteliers snellere beslissingen kunnen nemen, evenals de prijzen van overgebleven kamers vast kunnen stellen en zo de winstgevendheid verhogen. “Het Infor-team zag een kans in de markt voor een datagedreven prijsbepalingstool van dit kaliber”, aldus Jason Floyd, general manager Infor Hospitality. “We wilden de prijsoptimalisatietool intuïtief en toegankelijk maken voor hotels van alle groottes, om hen te helpen de winst te vergroten in een markt waar sterk met prijzen wordt geconcurreerd.”

Met HPO moet de onzekerheid bij het nemen van prijsbeslissingen als gevolg van fluctuerende variabelen wegnemen, door datagedreven antwoorden te bieden op diverse belangrijke vragen. Zo helpt het te beslissen tegen welke prijs de kamers vandaag aangeboden worden, of de prijsstelling van concurrenten gevolgd moet worden en of er een prijzenoorlog gaande is. Ook helpt de applicatie bij vragen als: “Hoe verplaats ik boekingen van online reisbureaus naar intern?” en “Wat is de correlatie tussen de veranderingen in mijn boekingen en de prijzen van concurrenten?”

HPO biedt verder een strategisch prijs- en distributiekanaal waar de prijs gepubliceerd wordt. Daarbij houdt het ook rekening met de distributiekosten voor de kanalen. Verder bevat de oplossing simulatoren om de impact van een prijsverandering op een bepaalde dag te voorspellen. Ook bepaalt HPO welke hotels vanuit het perspectief van de consument als concurrent gezien moeten worden. En via real-time updates die bewegingen in de markt tonen, kunnen hoteliers flexibeler zijn.

Gebruiksgemak

HPO werd gebouwd op de ruggengraat van Infor OS en biedt een integratie met het HMS hospitality property-beheersysteem. Verder heeft de applicatie een mobile-first ontwerp, dat zich aanpast aan de huidige manier van werken en de noodzaak om altijd en overal toegang tot informatie te hebben. Het geheel gebruikt het kunstmatige intelligentieplatform Coleman voor tekst- en spraakinteractie, evenals de sociale interactiemogelijkheden van Ming.le.