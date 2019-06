‘EU geeft IBM onvoorwaardelijke goedkeuring voor overname Red Hat’

De Amerikaanse tech-gigant IBM zou onvoorwaardelijke toestemming krijgen van de Europese Unie (EU) om Red Hat over te nemen. Dat stellen ingewijden tegenover Reuters. Big Blue kondigde in oktober vorig jaar aan Red Hat voor 34 miljard dollar te willen kopen.

De Europese Commissie moet op 27 juni een beslissing bekend maken over de overname. Zowel de Commissie als IBM weigerden om op het bericht van Reuters te reageren. De Verenigde Staten gaven vorige maand al groen licht voor de overname, zonder verdere eisen te stellen. In januari gingen de aandeelhouders al akkoord.

IBM investeerde de afgelopen jaren veel in zijn cloud-afdeling, in de hoop de gestagneerde vraag naar zijn legacy-producten te compenseren. Tot nu toe leidde dat echter niet tot echte groei. Met de overname van Red Hat hoopt IBM een oplossing te hebben gevonden. Met de aankoop krijgt het bedrijf onder meer de Linux-distributie van Red Hat in handen, die enterprises veel gebruiken.

Daarnaast heeft Red Hat producten met mogelijkheden voor hybride- en multi-cloud-omgevingen. Het gaat bijvoorbeeld om ontwikkelaarstools die gemaakt zijn om enterprises te helpen bij het maken van cloud-diensten. En ook het populaire Ansible-platform voor de automatisering van application-management komt met de overname in handen van Big Blue. Al die producten zijn onder een open source-licentie beschikbaar, al zijn er ook commerciële versies. Met die commerciële versies verdient Red Hat zijn geld.

Beste keuze voor groei

CEO Jim Whitehurst zei tijdens de Red Hat Summit 2019 in mei dat de overname door IBM de beste keuze was voor het bedrijf om verder te kunnen blijven groeien, en om open source nog meer naar het bedrijfsleven te kunnen brengen. Met de overname krijgt het bedrijf namelijk toegang tot veel meer schaalgrootte, geld en andere middelen om de activiteiten op de zakelijke markt uit te kunnen breiden en versnellen. Volgens Whitehurst was dat zonder een overname of door investeringen van een durfkapitalist niet gelukt.