Chrome beschermt voortaan gebruikers tegen phishing websites

De huidige versie van Chrome bevat sinds vandaag een basisbescherming tegen phishing-aanvallen. Je hoeft niets in te schakelen: Google activeert het automatisch bij iedereen. Daarnaast lanceert het een extensie waar mensen malafide url’s kunnen rapporteren aan Google.

Google verwerkt voortaan automatische bescherming tegen phishing in Chrome. De nieuwe functie analyseert de zogenaamde ‘lookalike’ internetadressen om je op te hoogte te brengen wanneer je naar een malafide website dreigt te surfen. Denk daarbij aan een link naar go0gle.com in plaats van google.com.

Hackers maken van deze kleine variaties dikwijls gebruik om mensen op het verkeerde been te zetten. Zo denk je naar een vertrouwde locatie te surfen. De valste website is dikwijls een kopie van de echte website waar malware in verwerkt wordt.

Iedereen kan helpen

Wie nu doorklikt naar zo’n pagina, krijgt direct in het groot een waarschuwing te zien van Chrome dat je op het punt staat om naar een website te surfen dat niet de echte versie is. Je kan nog altijd doorklikken indien je dat echt wil, maar Google hoopt dat gebruikers hiermee genoeg worden afgeschrikt en een extra controle inlassen.

De functie wordt in Chrome 75 verwerkt, de meest recente versie (Chrome 76 zit in bèta). Wie op een oudere versie zit, kan gemakkelijk updaten door via de Instellingen (links bovenaan) te klikken op Help, Over. Hier kan je op de updateknop klikken om de nieuwste versie binnen te halen.

Naast de nieuwe veiligheidsfunctie kan je Google ook helpen om malafide url’s te melden. De zoekgigant lanceert een Suspicious Site Reporter extensie waarmee je met één klik een rapport kan opstellen en doorsturen. Zo help je volgens Google de hele community om phishing-aanvallen tot het minimum te beperken.

Gerelateerd: Microsoft: ransomware-aanvallen nemen af maar phishing neemt toe