’87 procent van bedrijven ervaart zakelijke versnelling door cloud-diensten’

87 procent van de bedrijven ervaart zakelijke versnellingen als gevolg van hun gebruik van cloud-diensten. Dat blijkt uit het Cloud and Risk Adoption Report van McAfee. Voor het onderzoek ondervroeg het beveiligingsbedrijf 1.000 enterprise-organisaties wereldwijd. Die resultaten combineerde het met inzichten van miljarden geanonimiseerde cloud-events die Mvision Cloud iedere maand ziet.

Het rapport richt zich op de zakelijke impact van cloud-diensten en hoe organisaties wereldwijd omgaan met beveiligingsgaten om hun zaken met de cloud te versnellen. Hoewel een breed scala aan bedrijven hun zaken versnellen met dergelijke diensten, blijkt er een groot verschil te zitten tussen organisaties die hun gedeelde verantwoordelijkheid voor het beschermen van data in de cloud hebben aangepakt, en de bedrijven die dat niet deden.

Organisaties zijn 35 procent meer waarschijnlijk om nieuwe producten te lanceren, de tijd naar de markt te versnellen en markten uit te breiden, wanneer zij proactief bezig zijn met de beveiliging van hun data in de cloud via het gebruik van een Cloud Access Security Broker (CASB), aldus McAfee.

Toch zegt slechts een minderheid van de organisaties de volledige potentie van zakelijke versnelling te ervaren. Hoewel er vele voordelen kleven aan het gebruik van een CASB, gebruikt slechts één op de drie bedrijven die ook.

As a Service

Het rapport toont verder aan dat de meeste gevoelige data in het beheer van een IT-team zit. Zo leeft 65 procent van de enterprise-data in samenwerkings- en Software-as-a-Service (SaaS) applicaties. 25 procent bevindt zich in Infrastructure-as-a-Service (IaaS). Slechts 10 procent leeft in Shadow IT, oftewel apparaten en diensten die niet bekend zijn bij de IT-afdeling.

Verder stelt slechts 36 procent van de organisaties dat ze kunnen voorkomen dat data verloren raakt. 33 procent kan de samenwerkingsinstellingen die bepalen hoe de data is gedeeld beheren. In het geval van IaaS zegt slechts 26 procent dat ze audit-configuratie-instellingen kunnen beheren. Daardoor wordt het gad tussen risicovolle en veilige cloud-adoptie groter.