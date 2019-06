Waymo onderzoekt met Renault en Nissan lancering autonome autodiensten

Waymo, een dochterbedrijf van Alphabet en zusterbedrijf van Google, is een samenwerking begonnen met Renault en Nissan om de lancering van autonome mobiliteitsdiensten in de internationale markt te verkennen. De drie bedrijven gaan zich specifiek op Frankrijk en Japan richten, waar Renault en Nissan hun hoofdkwartieren hebben.

Bij de aankondiging zeiden de drie bedrijven dat de samenwerking exclusief is, maar alleen voor een “initiële periode”, schrijft Silicon Angle. Dat suggereert dat het meer een pilot-project is dan een langdurige samenwerking. Dit kan in de toekomst echter veranderen.

Waymo, Renault en Nissan zijn van plan om het initiatief te starten om de verschillende problemen in kaart te brengen die aangepakt moeten worden om mobiliteitsdiensten naar de markt te brengen. Het gaat dan om bijvoorbeeld relevante wettelijke factoren en uitdagingen op het gebied van het commercieel maken van de diensten. Renault en Nissan zetten in hun thuislanden nieuwe bedrijven om die de gezamenlijke activiteiten moeten ondersteunen.

De drie bedrijven zeiden verder dat de samenwerking mogelijk mettertijd naar andere landen wordt uitgebreid. China is daarbij een kandidaat.

Diensten

Wat voor diensten er geleverd kunnen worden als onderdeel van de samenwerking, maakten de bedrijven echter niet bekend. Waymo, Nissan en Renault lieten alleen weten dat ze “alle aspecten van autonome mobiliteitsdiensten voor passagiers en bezorgingen” gaan verkennen. Bij die bezorgingen wordt mogelijk gebruik gemaakt van de autonome vrachtwagens van Waymo. Het Google-zusterbedrijf test al sinds 2017 zelfrijdende vrachtwagens en gebruikt ze sinds maart om vracht naar datacentra van Google te brengen.

Ook heeft het bedrijf een autonome taxidienst in Chandler, Arizona, die mogelijk uitgebreid kan worden naar andere landen met behulp van de nieuwe partners.

Renault en Nissan zijn samen met Mitsubishi lid van de Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance. Dat is de grootste maker ter wereld van lichte voertuigen. De drie bedrijven produceren samen ongeveer één op de negen auto’s die wereldwijd verkocht worden.