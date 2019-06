IBM en Cloudera starten samenwerking voor verkoop van dataproducten

IBM en Cloudera hebben aangekondigd samen te gaan werken om de adoptie van hun dataverwerkingsproducten uit te breiden. De twee bedrijven gaan software uit het analytics-portfolio van de ander verkopen. Met de samenwerking versterkt Big Blue de langdurige samenwerking met Hortonworks, dat vorig jaar samenging met Cloudera.

Cloudera verkoopt een commerciële versie van Hadoop. Hadoop is een open source-platform waarmee enterprises grote hoeveelheden data kunnen analyseren. Ook biedt het bedrijf aanvullende tools voor gerelateerde use cases, zoals stream-verwerking, schrijft Silicon Angle. Hortonworks leverde – toen het nog een onafhankelijk bedrijf was – een concurrerende suite aan analytics-producten die om Hadoop draaiden. Cloudera integreert die producten nu in zijn eigen portfolio.

Verkoop producten

Met de nieuwe samenwerking voegt Cloudera twee tools van IBM toe aan de serie oplossingen die het aan enterprises biedt. Het gaat om Watson Studio, een oplossing die helpt bij het bouwen van kunstmatige intelligentie-modellen, en BigSQL. BigSQL is een engine die analytics-teams in staat stelt om dataverwerking met Hadoop uit te voeren aan de hand van de SQL-taal.

IBM gaat op zijn beurt de DataFlow- en Enterprise Data Hub-oplossingen van Cloudera aanbieden aan zijn klanten. DataFlow is een stream processing engine die Cloudera in handen kreeg na het samengaan met Hortonworks. Enterprise Data Hub is zijn vlaggenschip op Hadoop gebaseerde analytics-platform. Enterprise Data Hub wordt binnenkort opgevolgd door het Cloudera Data Platform, dat functies van het bedrijf combineert met de software van Hortonworks. Dat platform werkt on premise en in de publieke cloud.

De transitie naar die nieuwe oplossing werd ook genoemd als één van de factoren waardoor Cloudera vorig kwartaal niet voldeed aan de verwachtingen van analisten. Het bedrijf meldde toen een omzet van 187,5 miljoen dollar voor de eerste drie maanden van 2019, wat minder was dan wat analisten hadden voorspeld. Ook de verwachtingen voor het tweede kwartaal en het gehele jaar vielen lager uit.