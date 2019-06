‘Microsoft lanceert in 2020 opvouwbare Microsoft Surface met Android-apps’

Microsoft zou binnen twaalf maanden een opvouwbare Microsoft Surface introduceren. Dat stelt Forbes op basis van informatie van Jeff Lin, Associate Director van Consumer Electronics bij IHS Markit. Lin zegt zijn informatie uit de bevoorradingsketen van het bedrijf te krijgen.

De opvouwbare Surface krijgt volgens Lin twee schermen van 9 inch met een 4:3 aspect ratio, die aan elkaar linken. Het apparaat moet al snel op de markt verschijnen, namelijk in het eerste kwartaal van 2020 of in de eerste helft van 2020.

De Microsoft Surface draait op de nieuwe versie van Windows 10 – Windows Core OS (WCOS) – en krijgt meerdere optimalisaties voor een dual display-gebruikersinterface. Ook heeft het besturingssysteem diverse updates nodig om goed te draaien op een apparaat met twee schermen en een dergelijke aspect ratio. Dat geldt ook voor de apps die op de Surface draaien.

Android en iCloud

Die apps zijn overigens niet alleen Windows-apps. De Surface moet namelijk ook Android-apps en iCloud-diensten kunnen draaien in Windows 10. Dat is een interessante keuze, aangezien gebruikers van de Windows Phone al enige tijd om dergelijke opties vragen. Mogelijk worden Android-apps ondersteund om het mogelijke gebrek aan apps voor een dual-screen Windows-apparaat te vullen. In het geval van de iCloud-dienst is het de vraag of deze software vooraf geïnstalleerd is of niet.

Binnenin het apparaat zit een Intel 10 nanometer system on a chip (SoC) Lakefield. Verder heeft het apparaat een Always on connectiviteitsfunctie voor 4G of misschien zelfs 5G.

Een woordvoerder van Microsoft heeft tegenover Forbes gezegd dat het niet kan reageren op toekomstige producten. De kans bestaat bovendien dat het bedrijf in de komende maanden van gedachten veranderd en het apparaat schrapt. Er zijn echter al meldingen geweest, onder meer van The Verge, dat Microsoft aan een mobiel apparaat met twee schermen werkt. Onlangs toonde Microsoft ook een dergelijk Surface-apparaat.