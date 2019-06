Accenture neemt IoT-beveiligingsbedrijf Deja vu Security over

Accenture heeft aangekondigd dat het Deja vu Security heeft overgenomen. Deja vu Security is een onderzoeks- en consultingbedrijf dat zich richt op het helpen van klanten bij het ontwerpen, maken en testen van Internet of Things (IoT)-producten op zo’n manier dat de cybersecurity al ingebouwd is. Financiële details van de overname zijn niet bekendgemaakt.

De overname werd deze maand afgerond, meldt CRN. Deja vu Security is daarmee nu onderdeel van het Cyber Defense-aanbod van Accenture Security. “We willen in staat zijn om onze klanten te helpen om zo veilig mogelijk te zijn in alles wat ze doen. Dat omvat ook de mogelijkheid om veilige en briljante producten te bouwen”, aldus Steve Curtis, Global Leader bij Communications, Media, Technology & Aerospace Cybersecurity Practice van Accenture.

“Wat we dus met de acquisitie van Deja vu Security willen doen, is onze mogelijkheid om onze klanten te helpen bij het beveiligen van de producten die zij maken blijven en die wij iedere dag in de markt gebruiken, blijven uitbreiden.”

Overname Deja vu Security

Deja vu Security werd in 2011 opgericht. Een belangrijke reden achter de overname door Accenture is het team van Deja vu Security, stelt Curtis. “Toen ik de oprichters van Deja vu Security ontmoette, hadden we een erg vergelijkbaar strategisch begrip van de markt en een visie over waar die markt volgens ons heen gaat”, aldus Curtis. Het plan is om al het personeel van Deja vu Security aan te houden na de overname.

Deja vu Security moet verder de capaciteit en mogelijkheid van Accenture om een bredere reeks klanten te helpen vergroten. Dit is deels vanwege het hoofdkwartier van Deja vu Security, dat in Seattle zit. Volgens Curtis is dat een “jaloersmakende geografische locatie”, waarmee het bedrijf zijn diensten aan klanten die IoT-diensten maken kan aanbieden.