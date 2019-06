Google Pay en PayPal breiden integratie uit voor verkopers

Google en PayPal hebben aangekondigd hun integratie uit te breiden. Daarmee wordt het mogelijk voor verkopers om betalen met PayPal aan te bieden op hun website of mobiele app via Google Pay.

Google en PayPal werken al sinds 2017 samen op het gebied van betalingen. Toen werd duidelijk dat PayPal onderdeel werd van Android Pay. Vorig jaar werd Android Pay samengevoegd met Google Wallet onder de naam Google Pay, dat wereldwijd werd uitgerold. De nieuwe dienst moet uitgroeien tot een oplossing in ieder product van het bedrijf, zodat er altijd een betaalmogelijkheid is via de opgeslagen betaalgegevens in het Google-account.

Het werd vorig jaar ook mogelijk om PayPal toe te voegen als een betaalmethode in Google Pay, waarna gebruikers het in konden zetten om te betalen voor diensten als Gmail, YouTube, Google Play en Google Stores. Een vergelijkbare integratie komt nu naar verkopers die Google Pay accepteren als betaalmethode, schrijft TechCrunch.

Met de uitgebreide integratie kunnen verkopers kiezen om PayPal aan te zetten als betalingsmethode in hun eigen Google Pay-integratie. Hier hoeven verkopers alleen een klein stukje code te veranderen in de lijst van toegestane betalingen, mits Google Pay al geïmplementeerd is in de website. Daarna kan iedere koper die wil betalen met Google Pay ook voor PayPal kiezen om de betaling af te ronden.

Voordelen

Het voordeel van de integratie voor consumenten is dat ze niet in hoeven te loggen in PayPal als ze het via Google Pay gebruiken. Daarmee wordt het aantal stappen vereist voor de betaling dus kleiner, wat weer kan leiden tot meer verkopen. Daarnaast hebben consumenten toegang tot de Purchase Protection- en Return Shipping-voordelen van PayPal.

Voor online verkopers die ook PayPal-verkopers zijn is het geld binnen een paar minuten binnen op het PayPal Business Account, mocht een gebruiker voor PayPal via Google Pay kiezen.