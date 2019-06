Orange Business Services en Cisco werken aan volgende generatie SD-LAN

Orange Business Services en Cisco zijn een samenwerking begonnen om SD-LAN-oplossingen te ontwikkelen in het Open Labs-programma. Met de oplossingen willen de twee bedrijven klanten helpen met het transformeren van hun local area network (LAN) naar de flexibelere en krachtigere software defined LAN (SD-LAN).

De oplossingen van Orange Business Services en Cisco worden gericht op de zakelijke uitdagingen van klanten. Ook richten de oplossingen zich op uitdagingen rondom netwerkautomatisering, analyse en beveiliging. Met SD-LAN krijgen gebruikers een centraal te beheren, bedrade en draadloze netwerkarchitectuur. Die netwerkarchitectuur is eenvoudiger te integreren, bedienen en uit te voeren. Daardoor kunnen bedrijven sneller en slimmer werken.

Use cases

SD-LAN biedt altijd en overal veilige toegang tot een apparaat en een goede gebruikerservaring, aldus Orange Business Services en Cisco. Volgens Sachin Gupta, senior vicepresident productbeheer Enterprise Networking bij Cisco, maakt SD-LAN segmentatie van meerdere domeinen, automatisering en analyse mogelijk. Daarmee worden verder veiligheid en optimale applicatie-ervaringen mogelijk, evenals verlaagde kosten, aldus Gupta.

“Door gebruik te maken van ons bewezen succes met Flexible SD-WAN willen we een end-to-end netwerkreis maken in een geoptimaliseerde, aanpasbare bedrijfsnetwerkomgeving”, zegt Pierre-Louis Biaggi, vicepresident Connectivity Solutions bij Orange Business Services.

Er zijn diverse use cases voor SD-LAN. Voor campus wifi-netwerken lost het bijvoorbeeld implementatie- en zichtbaarheidsproblemen op. SD-LAN kan diensten, toegang en gebruik op netwerken effectief monitoren en anticiperen op essentiële upgrades. Ook biedt het een veilige, identiteitsgestuurde toegang en herkent het gebruikers, dingen en apparaten die toegang willen tot het netwerk. Via bijvoorbeeld wifi-groepen voor gasten is het mogelijk om toegang te verlenen of in te trekken.

Orange Open Labs

De Orange Open Labs, waar de oplossingen ontwikkeld worden, helpt bedrijven hun toekomstige connectiviteits- en prestatiemogelijkheden in een veilige en beveiligde omgeving te verkennen, dankzij een wereldwijde mix van fysieke en virtuele middelen voor innovatie en ontwikkeling. Tachtig procent van die bedrijven gebruikt het Open Lab voor een SD-WAN proof of concept om SD-WAN-pilots met Orange Business Services uit te rollen.