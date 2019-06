Poly introduceert videoconferencing-oplossing G7500 met Ultra HD 4K-video

Poly heeft zijn nieuwe videoconferencing-oplossing aangekondigd. Het gaat om de G7500, die geavanceerde audiofuncties integreert met het draadloos delen van content en Ultra HD 4K-video. Het apparaat is per direct beschikbaar.

De 4K-content en samenwerking is voor G7500 het middelpunt van de ervaring, dankzij een aan te passen interface voor zowel touch- als normale schermen. Ook zijn er veilige en gastnetwerkfuncties beschikbaar voor alle verbonden apparaten. Verder bevat de G7500 ‘infinite whiteboarding’, waarin gebruikers over content heen kunnen schrijven, het scherm kunnen gebruiken als whiteboard en alle notities kunnen vastleggen voor later gebruik.

Met de G7500 zijn meerdere gebruikers in staat om content te delen vanaf ieder apparaat, zodat vergaderingen productiever worden. Teams kunnen ideeën delen en zichzelf duidelijk uitdrukken dankzij de rijke visuals en gedetailleerde audio, aldus Poly. “De verbeteringen en mogelijkheden van de G7500 zullen de kwaliteit van ons chirurgische onderwijs- en trainingsprogramma drastisch verbeteren. De 4K-resolutie brengt ons weer een stapje dichterbij de realiteit, alsof je echt door de ogen van een chirurg kijkt”, aldus KNO-arts professor Dr. Wilko Grolman.

De G7500 bevat Poly-exclusieve innovaties zoals NoiseBlock en Acoustic Fence. Daardoor moet de gebruiker ervan verzekerd worden dat er zo min mogelijk audio-afleidingen zijn, zoals achtergrondgeluiden en zij-gesprekken. Stereo audio moet een premium in-room ervaring bieden, ook op afstand.

Verbinden met videoplatformen

De G7500 is gericht op zakelijke leiders, IT- en faciliteitenmanagers, AV-specialisten en professionals in de gezondheidszorg. Het apparaat kan echter door iedereen gebruikt worden. Het biedt onder meer de optie om te verbinden met ieder cloud-gebaseerd videoplatform of -ecosysteem – bijvoorbeeld Zoom, Cisco Webex of Microsoft Teams – via de RealConnect Service van Polycom. De deployment-vriendelijke architectuur moet het geheel bovendien eenvoudig en kostenefficiënt te installeren maken.

De Poly G7500 is nu in Noord-Amerika en Europa beschikbaar. Later dit jaar wordt het apparaat ook naar andere landen verscheept.