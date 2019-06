Nieuwe Windows Terminal beschikbaar als gratis download

Microsoft heeft een vroege previewversie van zijn vernieuwde Windows Terminal vrijgegeven via de Microsoft Store. De app is gratis te downloaden en installeren op Windows 10.

Microsoft onthulde de nieuwe Windows Terminal tijdens zijn afgelopen Build-conferentie vorige maand. De code om de terminal zelf te compileren was al langer beschikbaar via GitHub. Microsoft vereenvoudigt het installatieproces nu met een simpele app in de Microsoft Store.

De terminal biedt toegang tot cmd (Opdrachtprompt), PowerShell en het Windows Subsystem voor Linux (WSL). De vernieuwde versie bevat onder meer ondersteuning voor meerdere tabbladen, verschillende thema’s en personaliseringsmogelijkheden. De app zal zelfs volledige GPU-gebaseerde tekstweergave en emoji ondersteunen.

Voorlopig gaat het nog om een vroege preview, wat onder andere betekent dat nog niet alle functionaliteit beschikbaar is. Zo moet je momenteel nog zelf handmatig een JSON-bestand aanpassen om alle personaliseringsmogelijkheden te ontsluiten. Microsoft deelt instructies in deze blogpost om bepaalde instellingen en sneltoetsen aan te passen, en zelfs een eigen achtergrond in te stellen.

“Dit is de eerste van verschillende preview-releases voor de Microsoft Store”, zegt Kayla Cinnamon, programma-manager voor Windows Terminal. “Het Terminal-team werkt aan het opstellen van een consistent schema dat regelmatige previews en frequentere builds biedt voor degenen die toegang willen krijgen tot de nieuwste functies zodra ze arriveren.”

De algemene beschikbaarheid van Windows Terminal 1.0 in de Microsoft Store staat gepland voor deze winter.