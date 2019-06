‘Microsoft verbiedt intern gebruik Slack en ontmoedigt gebruik AWS’

Microsoft zou een lijst hebben met software en diensten waarvan het intern gebruik heeft verboden of ontmoedigd. Op die lijst staat software als Slack, Google Docs en Amazon Web Services (AWS). Dat meldt GeekWire, die de lijst in handen kreeg.

De lijst bevat onder meer diensten waar Microsoft mee concurreert. De voornaamste reden dat technologie op de lijst komt, is echter vanwege cybersecurity en het bewaken van bedrijfsgeheimen. De lijst bevat meerdere categorieën, waaronder een categorie met technologie die verboden is om te gebruiken. In die categorie staat bijvoorbeeld Slack, maar ook de grammaticacontrole Grammarly en beveiligingssoftware van Kaspersky.

Over Slack zegt het bedrijf dat de gratis, Standard- en Plus-versies van de dienst niet de vereiste controls bevatten om intellectueel eigendom van Microsoft goed te beschermen. “Bestaande gebruikers van deze oplossingen moeten hun chat-geschiedenis en bestanden gerelateerd aan Microsoft-zaken migreren naar Microsoft Teams, dat dezelfde functies biedt, samen met geïntegreerde Office 365-apps, belfuncties en vergaderfuncties.”

Slack Enterprise Grid voldoet volgens Microsoft wel aan de beveiligingseisen. “Maar we moedigen het gebruik van Microsoft Teams aan in plaats van concurrerende software.” Zowel Microsoft als Slack weigerden te reageren op het nieuws.

Ontmoedigde software

Daarnaast bevat de lijst een categorie met technologie waarvan intern gebruik “ontmoedigd” wordt. Hierbij gaat het om AWS, Google Docs, PagerDuty en de cloud-versie van GitHub. Microsoft nam GitHub vorig jaar over voor 7,5 miljard dollar. Microsoft waarschuwt zijn werknemers om specifiek de cloud-versie niet te gebruiken voor “zeer vertrouwelijke soorten informatie, specs of code”. De on premise-variant van GitHub staat niet op de lijst.

In het geval van AWS stelt het bedrijf dat er een “zakelijke rechtvaardiging” vereist is om de dienst te gebruiken. “Het wordt sterk aangeraden om een migratieplan naar Azure te beginnen, voordat je het Governance-team vraagt om een vernieuwing of een nieuw verzoek.”

Grammarly wordt tot slot, net als Slack, verboden door Microsoft. Dit is omdat de add-in en browser-extensies van deze dienst toegang kunnen krijgen tot content in e-mails en documenten becshermd met Information Rights Management. Dit zou kunnen leiden tot de blootstelling van gevoelige data, aldus het bedrijf.