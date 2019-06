Gartner: ‘RPA is snelst groeiende markt in enterprise-software’

De markt voor Robotic Process Automation (RPA) is volgens nieuwe data van onderzoeksbureau Gartner de snelst groeiende markt binnen enterprise-software. In het afgelopen jaar groeide de markt met 63 procent. De algehele RPA-markt is nu 846,2 miljoen dollar (743,3 miljoen euro) waard, schrijft TechCrunch.

RPA maakt het voor bedrijven mogelijk om processen die normaal gesproken met de hand worden uitgevoerd te automatiseren. Groot voordeel hiervan is dat legacy-processen ook geautomatiseerd kunnen worden, zonder dat de systemen vervangen hoeven te worden. Dat werkt volgens Gartner goed voor bedrijven met grote hoeveelheden legacy-infrastructuur, zoals banken en verzekeringsbedrijven.

“De mogelijkheid om legacy-systemen te integreren is de belangrijkste driver voor RPA-projecten. Door deze technologie te gebruiken, kunnen organisaties hun digitale transformatie-initiatieven snel versnellen, waarbij ze de waarde gerelateerd aan eerdere technologische investeringen ontgrendelen”, aldus Fabrizio Biscotti, research vice president bij Gartner.

UiPath

UiPath weet het meeste uit de markt te halen. De startup haalde in mei een investering van 568 miljoen dollar op bij een financieringsronde, waarmee het de meest waardevolle kunstmatige intelligentie-startup ter wereld werd. Het bedrijf is nu 7 miljard dollar waard. Volgens Gartner heeft de startup nu een marktaandeel van 13,6 procent. Daarmee neemt het nu de eerste plek in op de markt, terwijl het in 2017 nog op de vijfde plaats stond.

Automation Anywhere doet het echter ook niet onaardig. Dit bedrijf wist vorig jaar 300 miljoen dollar binnen te halen via een investering van SoftBank, met een waardering van 2,6 miljard dollar. Het bedrijf heeft volgens Gartner 12,8 procent marktaandeel, waarmee het nu dus op de tweede plaats staat. Vorig jaar nam het nog de eerste plaats in.

Dan is er nog Blue Prism, dat in 2016 naar de beurs ging. Dit bedrijf zag zijn omzet vorig jaar ruim verdubbelen naar 71 miljoen dollar, wat het bedrijf een marktaandeel van 8,4 procent geeft. Dat is goed voor een derde plaats.