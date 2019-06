Google investeert een miljard euro in Nederlandse datacentra

Google heeft aangekondigd een miljard euro te investeren in de datacentra in Nederland, schrijft het Financieele Dagblad. De internetgigant gaat niet alleen zijn datacenter in Eemshaven uitbreiden, maar bouwt ook een nieuw datacenter in Noord-Holland.

Google liet vorig jaar al weten dat het zijn complex in Eemshaven uit ging breiden. Ook werd in december 2018 al duidelijk dat er een datacenter in Hollandse Kroon komt, langs de A7. De hoogte van de investeringen was echter nog niet bekend.

Het tweede datacenter komt in een gebied dat met name bekend is vanwege de broeikassen. De kans bestaat dat Google de restwarmte van het datacenter wil hergebruiken door deze aan de broeikassen in de omgeving te leveren. Tijdens het bouwen van het datacenter en het uitbreiden van de locatie in Eemshaven, is er werk voor duizend mensen per dag, per locatie. Na de werkzaamheden zijn er ongeveer 350 mensen in Eemshaven aan het werk en ongeveer 125 in Hollandse Kroon.

De internetgigant heeft verder bekendgemaakt dat het energieverbruik van de datacentra wordt gematcht door duurzame energie te kopen. Google gaat dus voldoende elektriciteit van windturbines en zonnepanelen inkopen om het energieverbruik van de datacentra te dekken.

Doel van datacentra

Waar het nieuwe datacenter voor ingezet wordt, is nog niet helemaal duidelijk. Google en zijn moederbedrijf Alphabet doen namelijk geen uitspraken over hun exacte plannen. De internetgigant heeft echter meerdere Europese datacentra, die onder meer gebruikt worden om cloud-diensten aan andere bedrijven te leveren of om verkeer op de zoekmachine, Gmail of YouTube te faciliteren. Mogelijk wordt dit datacenter echter ingezet om een availability zone voor Nederland te creëren vanuit Hollandse Kroon.

Het is voor het eerst dat Google in twee faciliteiten binnen één land heeft geïnvesteerd. Naar eigen zeggen is dit vanwege de goede digitale infrastructuur, duurzame energiebronnen en het feit dat lokale gemeentes de investeringen willen faciliteren.