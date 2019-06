‘Onderzoekstak Huawei stoot moederbedrijf af na ban VS’

De Amerikaanse onderzoekstak van het Chinese Huawei – Futurewei – scheidt zijn operaties van zijn moederbedrijf. Reden is dat de Chinese fabrikant in mei op een zwarte lijst voor handel werd geplaatst. Dat stellen twee ingewijden tegenover Reuters.

Futurewei heeft werknemers van Huawei uit zijn kantoren verbannen. Werknemers van de onderzoekstak zijn verder overgezet op een nieuw IT-systeem, en mogen niet langer de naam of het logo van Huawei in hun communicatie gebruiken, aldus een werknemer van de onderzoekstak. Huawei blijft echter wel de eigenaar van Futurewei. De advocaat van de afdeling, Milton Frazier, weigerde te reageren op het nieuws en verwees Reuters door naar Huawei-woordvoerder Chase Skinner. Skinner heeft niet gereageerd.

Futurewei is de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling van Huawei in de VS. Het bedrijf heeft honderden mensen in dienst in kantoren in Silicon Valley, Seattle, Chicago en Dallas. Het bedrijf heeft ruim 2.100 patenten ingediend op het gebied van telecommunicatie, 5G-netwerken en video- en cameratechnologieën. De operaties van Futurewei waren tot nu toe echter bijna niet te onderscheiden van die van zijn moederbedrijf, aldus een werknemer. Er was geen apart merk of een website en de werknemers zeiden vaak voor het Chinese bedrijf te werken.

Beide bedrijven hebben verder veel onderzoekssamenwerkingen en beursprogramma’s met Amerikaanse universiteiten.

Universiteiten

Huawei werd in mei echter op een zwarte lijst geplaatst door de Amerikaanse overheid, na jarenlange verdenkingen van Chinese spionage via de apparatuur van het bedrijf. Volgens de VS vormt de fabrikant daardoor een nationaal beveiligingsrisico. Als gevolg van de ban mag het bedrijf geen producten en diensten van Amerikaanse makelij meer kopen. Futurewei kan niet op die lijst komen, omdat het een Amerikaans bedrijf is.

Toch gaan er wel waarschuwingen uit en heroverwegen veel universiteiten hun samenwerking met de bedrijven. 26 leden van het congres stuurden vorig jaar een brief naar de minister van Onderwijs Betsy DeVos, waarin ze waarschuwden dat de samenwerkingen van het bedrijf met zeker vijftig Amerikaanse bedrijven mogelijk een “significant risico voor de nationale veiligheid” vormden.

De angst is dat Huawei de samenwerkingen gebruikt om onderzoek op het gebied van kunstmatige intelligentie, telecommunicatie en robots te verzamelen, wat gebruikt kan worden bij hack- en spionagecampagnes, of om Chinese bedrijven een voorsprong te geven op Amerikaanse concurrenten. Sommige universiteiten vragen zich nu af of ze hun samenwerking met Futurewei, dat niet op de lijst van de overheid staat, kunnen doorzetten, ook als ze onderzoeks- en financieringsafspraken met Huawei stopzetten.