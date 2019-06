Bill Gates vindt verliezen van Android zijn grootste fout

Bill Gates, medeoprichter van Microsoft, vindt zijn grootste fout dat Microsoft niet uitgegroeid is tot wat Android is op de smartphone-markt. Dat zei Gates in een gesprek met Village Global, schrijft Ars Technica. “Als we dat goed hadden gedaan, waren we hét leidende bedrijf geweest.”

Gates wijst er in het gesprek op dat de markten in de software-wereld vaak door één of twee partijen geleid worden. “De grootste fout is dus het mismanagement waar ik aan mee deed, dat ervoor zorgde dat Microsoft niet is wat Android is. Android is het standaard niet-Apple telefoonplatform. Dat was een natuurlijk ding voor Microsoft om te winnen”, aldus de Microsoft-topman. “Als je aanwezig bent met de helft van de apps of 90 procent van de apps, dan ben je onderweg naar een complete mislukking. Er is ruimte voor één niet-Apple besturingssysteem.”

In het interview neemt Gates verder de volledige verantwoordelijkheid voor het feit dat Microsoft nauwelijks reageerde op de opkomst van de smartphone. Tegen die tijd was hij al druk bezig met de Bill & Melinda Gates Foundation. Het transitieplan van Microsoft naar werk in die organisatie was al in juni 2006 door Gates aangekondigd, een jaar voor de iPhone verscheen en twee jaar voor de eerste Android-telefoon op de markt kwam.

Steve Ballmer was destijds de CEO van Microsoft. Hij is ook degene die de iPhone uitlachte en het apparaat van 500 dollar “de duurste telefoon ter wereld” noemde. Ook wees hij het gebrek aan een hardware-toetsenbord uit. “Er is geen kans dat de iPhone een significant marktaandeel krijgt”, aldus Ballmer ooit tegenover USA Today. Uiteindelijk wist Apple echter 2 miljard iPhones te verkopen.

Android aan kop

De lancering van de iPhone was een groot keerpunt in de telefoonmarkt. De reacties van bedrijven op die ontwikkeling heeft dan ook veel van hun toekomst bepaald. Zo nam Google de iPhone wel serieus en investeerde het al voor de aankondiging van de iPhone al in de mobiele markt. In 2005 nam het Android over. Na de lancering van de iPhone besloot het team echter zijn Blackberry-achtige besturingssysteem waar het aan werkte stop te zetten, en overnieuw te beginnen. Het resultaat was Android 1.0.

Microsoft heeft nog wel geprobeerd te concurreren met de iPhone en Android. De Windows Phone lanceerde pas in 2010, en toen was Google al te machtig met zijn Android. Er waren toen al zes versies van Android en een suite aan apps als Gmail, Search, YouTube en Maps. Met die apps kon Microsoft echter niet concurreren.

Android heeft tegenwoordig 85 procent van de markt voor smartphone-besturingssystemen in handen, en is het populairste besturingssysteem – voor ieder apparaat – ter wereld. Windows staat op nummer twee.