Google Drive test offline opslaan PDF- en Office-bestanden

Een nieuwe bètaversie van Google’s G Suite stelt gebruikers in staat om PDF’s, Office-documenten en andere bestanden die niet van Google’s eigen diensten zijn offline op te slaan in Drive. Offline opslaan was eerder al mogelijk met Docs, Sheets en Slides.

Offline opslaan kan door de optie ‘Available offline’ aan te zetten, wat kan door met de rechter muisknop op een bestand te klikken. De functie is echter alleen beschikbaar voor Docs, Sheets en Slides. Door de functie in Drive binnen Chrome op een desktop aan te zetten, worden de meest recente documenten automatisch gesynchroniseerd. Ook is het dan mogelijk om de bestanden offline aan te passen.

Met de nieuwe bètaversie, die voor alle G Suite-gebruikers beschikbaar is, kan ook ‘binaire content’ gedownload worden voor offline toegang, meldt 9to5Google. De optie wordt beschikbaar voor afbeeldingen, Microsoft Office-bestanden, PDF’s en andere bestanden. Daarmee wordt de offline-ervaring van Google Drive dus compleet. Alle belangrijke niet-Google-bestanden kunnen offline benaderd worden, bijvoorbeeld wanneer gebruikers onderweg zijn of in een gebied zitten met een slechte internetverbinding.

Werking

De functie die beschikbaar is voor gratis consumenten-accounts gebruikt een Google Docs Offline-extensie, die vooraf geïnstalleerd is in Chrome. De nieuwe functie voor enterprises gebruikt de Google Drive File Stream-app voor Mac en Windows, wat het zakelijke equivalent is van Backup and Sync.

Administratoren kunnen zich aanmelden voor de Binary Content Data om de uitgebreide offline-mogelijkheden van Google Drive aan te zetten voor hun domeinen. Voor eindgebruikers is het proces vergelijkbaar met die van consumenten. Gebruikers zetten offline aan in de instellingen van Drive of Docs, loggen in bij Chrome met het account dat geassocieerd is met de whitelisted Google Group en gaan naar Drive File Stream. Om bestanden aan te merken als offline beschikbaar, klik je met de rechter muisknop op een bestand en dan op “Make available offline”.

In de statusbar staat een File Stream-icoon waarmee de status van downloads zichtbaar is.