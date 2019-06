Equinix en IBM Cloud versterken datacenter-samenwerking

Equinix en IBM Cloud hebben hun samenwerking uitgebreid. De twee bedrijven richten zich met het versterkte partnerschap op het bieden van private en schaalbare connectiviteit aan wereldwijde bedrijven op de ‘digital edge’, via Equinix Cloud Exchange Fabric (EXC Fabric).

IBM en Equinix hadden al een langlopende samenwerking. Als onderdeel daarvan werd IBM Cloud Direct Link Exchange ingezet in diverse Equinix Internenational Business Exchange (IBX) datacentra wereldwijd. Dat zijn er meer dan met iedere andere Direct Link Exchange-provider.

Daar borduurt het bedrijf nu op voort. Organisaties zetten steeds meer een hybride cloud-strategie in, waarbij public-, private- en on premise-mogelijkheden worden gecombineerd. Daarbij wordt ook de mogelijkheid geboden om te verbinden met IBM Cloud via belangrijke steden. Door dat aan te bieden, worden enterprises geholpen bij het versneld inzetten van hybride cloud-oplossingen.

De deployments worden mogelijk gemaakt via de wereldwijde EXC Fabric, dat een private opstart naar IBM Cloud biedt. Dit omvat onder meer Direct Link Dedicated, Direct Link Exchange en Direct Link Dedicated Hosting.

Private cloud-verbinding

Equinix is daarnaast als onderdeel van de versterkte samenwerking lid geworden van het Cloud Direct Link Service Provider Program van Big Blue. Daarmee krijgt Equinix de mogelijkheid om in ieder geval één Direct Link aanwezigheidspunt in alle strategische markten van Big Blue te bieden.

Met de vernieuwde en uitgebreide samenwerking stellen de twee bedrijven klanten in zestien steden wereldwijd in staat om een veilige, private cloud-verbinding op te stellen naar IBM Cloud. Die klanten hoeven niet via het openbare internet te reizen, waardoor ze ook ECX Fabric in kunnen zetten om zich te verzekeren van lage latency. Verder kunnen klanten hybride cloud-oplossingen inzetten via EXC Fabric, die hun IT-infrastructuur op de digitale rand uit kunnen breiden. Op die manier moet duurzame groei gerealiseerd worden.