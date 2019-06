SUSE Linux wil gat tussen server en cloud dichten

SUSE heeft een nieuw vlaggenschip besturingssysteem gelanceerd: SUSE Linux Enterprise 15 Server (SLES) Service Pack 1. Dit besturingssysteem moet de afstand tussen de server en clouds verkleinen.

SUSE zelf noemt het Multimodal IT, schrijft ZDNet. Dat betekent dat SLES SP1 cloud-gebaseerde platformen integreert in enterprise-systemen, gecontaineriseerde ontwikkeling samenvoegt met traditionele ontwikkeling en legacy-applicaties combineert met microdiensten. Dit houdt dus in dat er één besturingssysteem is, met veel rollen.

Alle versies van SLES en architecturen krijgen een gezamenlijke code base. Ook heeft SLES verharde, business-critical toevoegingen, zoals geoptimaliseerde workloads, data-beveiliging en verminderde down-time. Het overstappen van community Linux naar enterprise Linux moet verder met slechts een paar klikken kunnen. Organisaties kunnen applicaties ook installeren via de SUSE Package Hub.

SLES omvat verder verbeterde ondersteuning voor workloads aan de rand. Zo ondersteunt SLES 15 SP1 for Arm 15 twee keer meer system-on-a-chip (SoC) processoropties. Daardoor wordt ondersteuning voor opslag en industriële automatiseringsapplicaties op een 64 bit Arm-server en IoT-apparaten mogelijk. Voor 64 bit Raspberry Pi-apparaten is er ondersteuning voor volledige HDMI-audio en -video.

Levenscyclus van 13 jaar

Service Pack 1 omvat verder volledige ondersteuning voor AMD’s Secure Encrypted Virtualisation (SEV). SEV maakt het mogelijk om gast-virtual machines in versleuteld geheugen te draaien. Daarmee worden ze beter beschermd tegen memory scrape-aanvallen van de hypervisor. SP1 ondersteunt verder AMD Secure Memory Encryption, dat een enkele sleutel gebruikt om systeemgeheugen te versleutelen.

Het portfolio van SUSE is tot slot eenvoudiger te installeren met verbeterde Modular+. De Unified Installer kan meer portfolio-producten installeren, waaronder SUSE Manager, SUSE Linux Enterprise Real Time en SUSE Linux Enterprise Point of Service.

SLES 15 komt met een dertien jaar durende levenscycles, met tien jaar aan algemene ondersteuning en drie jaar uitgebreide ondersteuning. De huidige versie – SP1 – wordt volledig onderhouden en ondersteund tot zes maanden na de release van SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2.