Coupa onthult innovaties om zakelijke uitgaven slimmer te maken

Coupa heeft nieuwe productinnovaties onthuld om zakelijke uitgaven slimmer te maken. De innovaties zijn ontwikkeld samen met de Business Spend Management (BSM)-gemeenschap van het bedrijf en ruim 1,2 biljoen transacties.

Eén van de innovaties – Procurable Spend Spotlight – richt zich op bedrijven die het verminderen van kosten als een belangrijke zakelijke prioriteit hebben. Met de oplossing moeten eenvoudige transactionele verwerkingen van uitgavenrapportages omgezet worden in slimmere Business Spend Management, wat resulteert in meetbare besparingen die groei en winstgevendheid bevorderen.

Procurable Spend Spotlight gebruikt door Community Intelligence aangestuurde analyses om besparingskansen te vinden, door via uitgavenverslagen te identificeren die via bestaande inkoopcontracten tegen lagere kosten ingekocht konden worden.

Daarnaast heeft het Coupa Advantage-programma een nieuwe functie gekregen. Met Advantage kunnen bedrijven de groeiende koopkracht van de Coupa-gemeenschap inzetten om over significante prijsverlagingen te onderhandelen, die vervolgens beschikbaar worden voor alle klanten van Coupa. Het programma bepaalt nu in real-time wat klanten uitgeven en beschrijft kansen voor gemeenschapsgebaseerde, vooraf onderhandelde besparingen.

Nieuwe aanpak

Coupa nam acht maanden geleden DCR Workforce over. Sindsdien is het bedrijf bezig geweest om workforce-management samen te brengen in zijn BSM-platform. Nu is het mogelijk om een industry-first guided services management-aanpak te gebruiken, die werknemers automatisch omleidt naar het juiste servicebudget voor ieder project. Bedrijven kunnen daardoor sneller handelen en hun uitgebreide personeel op de juiste manier indelen om te voldoen aan overheidsvoorschriften.

Tot slot is de Coupa App Directory nieuw. Met de App Directory kunnen klanten applicaties van derde partijen toevoegen aan het BSM-platform van het bedrijf. De nieuwe mogelijkheden zorgen voor een gestroomlijnde en allesomvattende ervaring voor uitgavenmanagement, met de beste data en processen van derde partijen. Het gaat bijvoorbeeld om duurzaamheidsscores, belastinginformatie en reisprocessen.

Bij de lancering zijn er al diverse partners beschikbaar. Het gaat om BitSight, EcoVadis, GetThere, Taxback International en Thomson Reuters ONESOURCE.