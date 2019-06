Google maakt beveiliging G Suite sterker met nieuwe tools voor Gmail

Google heeft G Suite voorzien van nieuwe beveiligingstools voor Gmail. De tools zijn ontworpen voor gebruik door IT-administrators. Het gaat onder meer om een nieuwe sandbox-functie, betere bescherming tegen phishing en malware en nieuwe controls om te voorkomen dat werknemers berichten doorsturen, kopiëren, downloaden of printen.

Volgens G Suite-productmanagers Andy Wen en Neil Kumaran is de adoptie van nieuwe beveiligingstools vaak gerelateerd aan hoe eenvoudig zijn om te implementeren. De beste manier om de tools te adopteren, is volgens hen om IT-administrators volledige controle te geven over het proces, schrijft Silicon Angle.

In G Suite krijgen administrators binnenkort de optie om een nieuwe security sandbox-functie te implementeren in Gmail. Die functie is bedoeld om te helpen beschermen tegen zero day- of niet ontdekte dreigingen, ransomware en malware die verspreid wordt via malafide embedded scripts. Als de functie aan staat, worden e-mail-bijlagen in een veilige omgeving geopend waar ze getest kunnen worden op de dreigingen.

Volgens Wen en Kumaran wordt de analyse in een paar minuten tijd gedaan. Gebruikers hoeven dus niet lang te wachten voor een e-mail doorkomt naar hun inbox. Bovendien kunnen administrators zelf regels opstellen over welke soorten e-mails getest worden in de sandbox. Verdachte berichten worden na analyse in quarantaine geplaatst voor verder onderzoek. Werknemers kunnen ze daar niet openen.

Phishing

De tweede update is gerelateerd aan de “recommended defenses” tegen phishing-aanvallen van Google. Die aanbevelingen worden standaard aangezet en leiden verdachte e-mails automatisch om naar quarantaine voor verder onderzoek. Ook helpen ze bij het identificeren van e-mails met “ongewone bijlagesoorten” en e-mails die gebruikersdomeinen proberen te spoofen. In dat geval wordt er een waarschuwing getoond aan de gebruiker.

Tot slot wordt er een “confidential mode” geïntroduceerd in Gmail, met ingebouwde controls voor het beheren van informatierechten. Die controls voorkomen dat gebruikers e-mails kopiëren, downloaden, printen of doorsturen, om zo vertrouwelijke bedrijfsinformatie te helpen beschermen.

Gmail Confidential is per direct algemeen beschikbaar gemaakt. De sandbox en de recommended defenses worden in de komende weken uitgerold.