Scale Computing introduceert HE500 Serie voor edge computing

Scale Computing heeft een nieuwe reeks appliances gericht op de edge computing-infrastructuur geïntroduceerd. De nieuwe HE500 Serie is onderdeel van de HC3-reeks, en bieden een gemakkelijk beheersbare en zelfherstellende high availability-oplossing. De appliances zijn volgens het bedrijf vooral geschikt voor implementaties in het MKB en op diverse, meerdere externe locaties van bedrijven in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, retail en maakindustrie.

Bij edge computing is er sprake van een fysieke IT-infrastructuur die buiten de muren van het datacenter wordt ingericht. Daardoor kunnen organisaties opslag- en rekencapaciteit gebruiken op iedere gewenste locatie. Hierbij is minimale hardware nodig. De infrastructuur aan de rand van het netwerk wordt gebruikt om enorme hoeveelheden data te verzamelen, verwerken en te reduceren. De data kan daarna naar een centraal datacenter of naar de cloud worden verplaatst.

Scale Computing biedt voor dit doeleinde nu de HE500-serie aan. De serie bevat Hyper-Converged Infrastructure (HCI) die volgens het bedrijf zelf de ideale vormfactor, capaciteit en functionaliteit bevatten om op externe locaties te gebruiken. De HCI-appliances vullen de edge computing-mogelijkheden aan met disaster recovery. Alle apparaten kunnen lokaal en op afstand beheerd worden, en bevatten zelfherstellende technologie voor een vrijwel directe fail-over. Ook beperkt deze technologie downtime tot een minimum.

Beschikbaarheid

Scale Computing bood al de HC1000- en HC5000-appliances aan. De HE500-appliances zijn lichtere varianten van die apparaten, maar bevatten wel maximale HCI-functionaliteit. De serie bestaat uit vijf modellen, die allemaal geleverd worden met de kant-en-klaar geïnstalleerde HC3 HyperCore-software. De software zorgt voor een intelligente en geautomatiseerde laag van gebruiksvriendelijke functies. Ook biedt het prestaties die vereist zijn bij de hedendaagse eisen op het gebied van edge computing.

De HE500 Serie is verkrijgbaar als 1U rack-oplossing of als tower-configuratie. Alle apparaten worden met reguliere harde schijven of als een all flash- of hybride opslagoplossing geleverd. Het model heeft een RAM-capaciteit van 32 GB of 64 GB. Ook kunnen organisaties kiezen tussen 1GbE of 10GbE SFP+ netwerkinterfaces en drie processoropties.

De apparaten zijn per direct beschikbaar met een adviesprijs vanaf 4.900 euro. De adviesprijs voor een complete cluster met drie nodes bedraagt 14.700 euro.