Google maakt auto-delete van locatie- en activiteitsgegevens beschikbaar

Google laat je voortaan een tijdslimiet instellen, waarna de locatie- en activiteitsgegevens die het bedrijf over je bijhoudt automatisch worden verwijderd.

De functie werd begin mei reeds aangekondigd, maar wordt nu pas geleidelijk uitgerold naar gebruikers op zowel Android als iOS.

Gebruikers kunnen een interval van drie of 18 maanden instellen om de data te verwijderen. Van zodra je de auto-delete-functie inschakelt, wordt alle historische data die ouder is dan het gekozen interval eveneens uit je account verwijderd.

De tool komt er onder meer na aanhoudende kritiek op Googles uitgebreide dataverzameling, die niet altijd even transparant is. Zo bracht onderzoek van de Associated Press vorig jaar aan het licht dat Google de locatiegeschiedenis van Android- en iOS-gebruikers in sommige gevallen ook bijhield wanneer deze expliciet hadden aangegeven om dat niet te doen.

Maar Google is zeker niet de enige. Tijdens de afgelopen ontwikkelaarsconferenties legden alle grote technologiegiganten de nadruk op privacy, met de introductie van nieuwe tools die gebruikers het gevoel moeten geven dat ze meer controle over hun eigen data in handen krijgen.

Het automatisch verwijderen van locatie-en activiteitsgegevens sluit daar bij aan. Google bood weliswaar reeds de mogelijkheid aan om deze data uit je account te verwijderen, maar dat was tot nu toe een manueel proces dat de inspanning bij de gebruiker legt.