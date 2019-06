Coupa breidt samenwerkingen met betaalproviders uit

Coupa heeft aangekondigd zijn samenwerkingen met betaalproviders uit te breiden. Het bedrijf biedt een integratie met online betaalplatform Stripe en werkt samen met digital wallet-aanbieder PayPal. Beide samenwerkingen richten zich op de dienst Coupa Pay.

De samenwerking met PayPal moet bedrijven in staat stellen om op eenvoudige wijze leveranciers te betalen via PayPal. “Als een leidend wereldwijd merk en innovator op het gebied van betalingen, biedt PayPal onze gemeenschap aan kopers en leveranciers de flexibiliteit, eenvoud en veiligheid die ze nodig hebben om slimmer betaald te worden en te betalen”, aldus Ravi Thakur, senior vice president of business acceleration bij Coupa.

Binnenkort kunnen bedrijven hun zakelijke PayPal-accounts koppelen aan Coupa.

Stripe

Daarnaast is er dus een samenwerking met Stripe aangekondigd. Het online betaalplatform wordt geïntegreerd in de Pay-oplossing van Coupa. Daarmee moet betalingen met virtuele kaarten eenvoudiger en sneller worden voor bedrijven die het BSM Platform van Coupa gebruiken.

Thakur stelt dat het bedrijf zakelijke betalingen met de integraties transformeert, door complexiteit te verwijderen en betalingen te verweven in de uitgavenprocessen van bedrijven. “We zijn verheugd om de leverancierservaring verder te vereenvoudigen door Coupa Pay te verbinden met Stripe”, aldus Thakur. “Dit vermindert de arbeidsintensieve afstemming van virtuele kaartbetalingen door leveranciers, verhoogt hun operationele efficiëntie en helpt hen sneller betaald te worden.”

De integratie met Stripe maakt het binnenkort mogelijk voor leveranciers om hun Stripe-account te registreren bij Pay als hun voorkeursoptie voor betalingen met virtuele kaarten. Op die manier wordt de naadloze verwerking van een betaling mogelijk. Als een betaling met een virtuele kaart door Coupa naar een leverancier die geregistreerd is bij Stripe gestuurd wordt, wordt de betaling direct op de bankrekening van de leverancier gestort, zonder dat hier menselijk handelen aan te pas komt.