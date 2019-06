Google Cloud maakt Deep Learning Containers als bèta beschikbaar

Het Google Cloud Platform heeft Deep Learning Containers als bèta beschikbaar gemaakt. Deep Learning Containers zijn omgevingen geoptimaliseerd voor het inzetten en testen van applicaties en diensten die machine learning gebruiken. De Deep Learning Containers werken in de cloud en on premise.

De Deep Learning Containers moeten in de toekomst op vergelijkbaar niveau komen met de andere Deep Learning virtuele machine-types, schrijft Venturebeat. Voor nu omvat de dienst vooraf geconfigureerde Jupyter- en Google Kubernetes Engine-clusters. Ook wordt de oplossing gelanceerd met machine learning acceleration, die beschikbaar wordt gesteld via GPU’s van Nvidia, CPU’s van Intel en andere hardware. Het gebruik van de Nvidia GPU met Deep Learning Containers vereist het gebruik van GitHub-project ‘Nvidia-docker’.

De Deep Learning Containers komen verder met toegang tot een reeks pakketjes en tools als CUDA, cuDNN en NCCL van Nvidia. Daarnaast lanceren de Deep Learning Containers met ondersteuning voor machine learning-frameworks als PyTorch, TensorFlow 2.0 en TensorFlow 1.13. Deep Learning Containers werken verder met het AI Platform van Google Cloud Platform. Data scientists kunnen daarmee samenwerken aan de ontwikkeling van AI-modellen.

AWS

Google Cloud Platform is niet de enige partij die Deep Learning Containers heeft gelanceerd. Amazon Web Services (AWS) deed dit in maart. De bundel van Amazon bestaat uit populaire AI-tools uit het open source-ecosysteem, die samengevoegd zijn in Docker containers.

De Deep Learning Containers van AWS bevatten verder een serie aan optimalisaties die AI-prestaties verbeteren. Zo is de voorverpakte versie van het TensorFlow deep learning-framework toegevoegd, dat in deze bundel neurale netwerken twee keer zo snel kan trainen als de normale versie. De boost in snelheid is mogelijk gemaakt door aanpassingen die de software efficiënter werk laat verspreiden over grafische kaarten in het cloud-platform van de provider.

Daarnaast is Apache MXNet beschikbaar gemaakt bij de lancering van de Deep Learning Containers van AWS. In de toekomst moeten er meer frameworks bij komen.