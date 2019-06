SUSE Manager 4 maakt IT-transformatie kostenefficiënter

SUSE heeft de open source infrastructuurmanagamentoplossingen Manager 4 en Manager for Retail 4 beschikbaar gemaakt. De twee oplossingen helpen enterprise DevOps en IT-operatieteams bij het reduceren van complexiteit en bij het terugwinnen van controle over IT assets. Ook wordt efficiënte verhoogd, terwijl aan beveiligingsbeleid wordt voldaan en operaties worden geoptimaliseerd met automatisering.

SUSE Manager beheert fysieke, virtuele en gecontaineriseerde systemen op zowel de edge, in de core en in cloud-omgevingen, vanuit een enkel gecentraliseerd console, vertelt SUSE vice president van Products and Solutions Daniel Nelson aan DevOps. “Het is onderdeel van de IT-transformatie die kosten verlaagt, complexiteit reduceert en zakelijke agility versterkt.”

Die kosten worden verlaagd met verbeterde content levenscyclusmanagement, dat ook het management vereenvoudigt. Dit maakt het makkelijker om packages te bewegen en beheren in de gehele DevOps-cyclus. Salt-gebaseerde virtual machine-management laat gebruikers bovendien in vrijwel real-time honderden servers managen.

SUSE Manager 4 verhoogt verder de beschikbaarheid en zichtbaarheid met uitgebreide monitoring- en alarmmogelijkheden, gebouwd op de next-generation Prometheus-gebaseerde monitoring stack. Daarmee kunnen klanten eenvoudig problemen identificeren en oplossen. De complexiteit wordt verminderd dankzij een uitgebreidere ondersteuning voor besturingssystemen en nieuwe SAP HANA deployment-mogelijkheden. Daarmee wordt het eenvoudiger om SAP HANA te installeren en configureren. Ook wordt het beheer van complexe heterogene IT-omgevingen gemakkelijker.

SUSE Manager for Retail 4

Naast SUSE Manager 4 wordt ook Manager for Retail 4 geïntroduceerd. Deze oplossing biedt open source infrastructuurmanagement dat geoptimaliseerd en afgestemd is op de retail-industrie. De oplossing helpt bij het beheer van mainframe- en HPC-clusters, bare metal-servers, virtuele machines en containers. Daarnaast biedt het ondersteuning voor point-of-service- en point-of-sale-terminals, kiosken en self-service- en reverse-vending-systemen.

Manager for Retail moet helpen bij het reduceren van kosten en het optimaliseren van operaties. Daarnaast moet het bedrijven helpen verzekeren van compliance in de gehele retail IT-infrastructuur.

SUSE Manager 4 en Manager for Retail 4 zijn per direct beschikbaar. De images zijn ook beschikbaar op Amazon Web Services, Google Cloud Platform en Microsoft Azure.