Oracle lanceert veiligere versie van Autonomous Database

Oracle heeft een nieuwe optie toegevoegd aan zijn database-dienst Autonomous Database. Het gaat om Autonomous Database Dedicated, dat zich richt op klanten die hun meest kritieke workloads niet kunnen draaien op het public cloud-infrastructuurplatform.

De Autonomous Database is een cloud-gebaseerde technologie die helpt bij het automatiseren van de vele routinematige taken die vereist zijn om Oracle-databases te beheren. De dienst combineert de Database 18c software van Oracle met een set geautomatiseerde administratiediensten, die aangestuurd worden door machine learning-algoritmes. Het geheel wordt aangeboden als een cloud-dienst genaamd Oracle Autonomous Database Cloud, dat Oracle beschrijft als “zelfsturend, zelf-beveiligend en zelf-reparerend”.

CTO Larry Ellison heeft de Autonomous Database meermaals “het belangrijkste wat we ooit gedaan hebben” genoemd. Ellison claimt daarnaast dat de dienst twaalf keer sneller is dan Aurora van Amazon en honderd keer sneller dan een concurrent die mixed workloads draait.

Autonomous Database Dedicated

De nieuwe dienst is ontworpen voor enterprises die “hoge beveiligings- of operationele beleidseisen” hebben, meldt Silicon Angle. De Autonomous Database Dedicated lost automatisch problemen in de database-infrastructuur op. Dit kunnen taken zijn als hardware-provisioning, configuratie, beveiliging en software-installatie. Daarnaast gebruikt het machine learning om patronen en afwijkingen te detecteren, die op beveiligingsdreigingen kunnen wijzen. De dienst helpt tot slot met database-beheer en voorspelt hardware stack-falen in datacentra.

Volgens Juan Loaiza, executive vice president of Mission-Critical Database Technologies bij Oracle, is de nieuwe dienst bedoeld om zorgen die sommige enterprises hebben over beveiliging en isolatie als ze kritieke workloads naar de cloud verhuizen, weg te nemen. “Autonomous Database Dedicated stelt klanten in staat om eenvoudig te transformeren van met de hand beheerde, onafhankelijke databases on premise, naar volledig autonome en geïsoleerde private database cloud binnenin de Oracle Public Cloud.”

De dienst is de tweede deployment-optie van de Autonomous Database. Toen de dienst in 2017 gelanceerd werd, werden ook serverless deployments op de Oracle public cloud geïntroduceerd.