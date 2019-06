McAfee klaagt oud-werknemers aan wegens lekken handelsgeheimen

Beveiligingsbedrijf McAfee heeft drie voormalige werknemers aangeklaagd. De werknemers worden beschuldigd van het willen stelen van handelsgeheimen en deze door te willen geven aan hun nieuwe werkgever, concurrent Tanium. Dat meldt ZDNet.

De drie werknemers, Jennifer Kinney, Alan Coe en Percy Tejeda, waren hooggeplaatste verkoopmedewerkers. Zij kenden de “geheime ingrediënten” op het gebied van verkooptactieken en zakelijke strategie van het bedrijf. McAfee eist in de rechtszaak een schadevergoeding voor het stelen van handelsgeheimen, en voor “contractbreuk, onrechtmatige inmenging, schending van fiduciaire plicht, hulp en medeplichtigheid en samenzwering”.

Volgens de documenten in de rechtszaak verliet Tejeda eind vorig jaar McAfee en ging hij werken bij Tanium. In 2019 zou hij Kinney hebben overgehaald om ook ontslag te nemen en bij Tanium te gaan werken. Dat stelde McAfee niet op prijs en het bedrijf nam contact op met Tejeda, om hem te helpen herinneren dat hij volgens zijn contract geen werknemers van zijn voormalige werkgever mag werven. Vervolgens werd er een brief gestuurd van het juridische team van Tanium, waarin McAfee geïnformeerd werd dat ook Coe bij Tanium ging werken.

Gestolen informatie

Het team bleek vervolgens vrijwel een kopie van het team dat bij McAfee werkte. Het beveiligingsbedrijf besloot toen om de pc’s die door Kinney en Coe gebruikt werden te onderzoeken, om te zien of er vertrouwelijke informatie was meegenomen voordat zij vertrokken. Volgens het bedrijf is dit inderdaad het geval. De twee zouden een “patroon” hebben van “toegang krijgen tot vertrouwelijke McAfee-informatie zowel voor als nadat ze hun ontslag indienden”.

Hieronder viel bijvoorbeeld het verplaatsen van vertrouwelijke informatie naar private e-mailadressen en Google Drive. Ook werd informatie meegenomen op niet-geautoriseerde USB-sticks. Welke bestanden er precies meegenomen zijn, kan het bedrijf echter niet zeggen. Het enige wat McAfee weet is dat er toegang is geweest tot gevoelige verkoop- en financiële documenten. Het beveiligingsbedrijf hoopt via de rechtszaak dan ook toegang te krijgen tot de Google Drive-accounts en USB-apparaten.

McAfee zegt verder te willen voorkomen dat de gestolen data impact heeft op zijn zaken. Daarom heeft het een noodmotie ingediend voor een tijdelijk straatverbod. Ook claimt het bedrijf dat de “verduistering en dreiging van verduistering van bedrijfsgeheimen” voor verliezen heeft gezorgd, waardoor het recht zou hebben op schadevergoedingen.

Tanium liet ZDNet weten niet te kunnen reageren op lopende zaken.