Oracle Analytics vereenvoudigt BI- en analtytics-portfolio onder één noemer

Oracle brengt zijn BI- en analytics-producten voor cloud, on-premises en applicaties voortaan uit onder één merk, genaamd Oracle Analytics.

Oracle Analytics is voortaan het moedermerk voor alle (nieuwe) BI- en analytics-producten van de softwaregigant. De oudere producten Oracle BI Edition (OBIEE) en Hyperion Enterprise Performance Management (EPM) blijven wel behouden en ondersteund.

Nieuwe investeringen en acties zullen voortaan enkel plaatsvinden op het Oracle Analytics-front, voorzien van een nieuwe gebruikerservaring en vereenvoudigde prijzen, aldus ZDnet. Oracle maakte dit nieuws deze week bekend tijdens zijn Analytics Summit in het Amerikaanse Marin County, Californië.

Cloud, server en applicaties

De afgelopen jaren zorgden evoluties, acquisities en partnerschappen voor groei van de BI-stack van Oracle. Bewegingen die uiteindelijk resulteerden in een complexe reeks aanbiedingen en een prijslijst die verre van eenduidig ​​was.

Oracle Analytics is onderverdeeld in drie pijlers: Oracle Analytics Cloud, Oracle Analytics Server en Oracle Analytics for Fusion Applications. Alle drie de pijlers maken gebruik van zowel klassieke analytische mogelijkheden als nieuwe functies. Denk hierbij dan aan augmented analytics en natural language processing (NLP). Bovendien biedt Oracle naar eigen zeggen voortaan een geïntegreerde gebruikerservaring op het gebied van self-service data discovery, en rapportage en dashboards. Dit geldt zowel voor de cloud, desktop en mobiele apparaten.

Zo omvat Oracle Analytics Cloud, het vlaggenschip van Oracle, alle afzonderlijke cloud-analytics en is Oracle Analytics Server als het ware een herstart van OBIEE. Deze pijler omvat alle stand-alone on-premises analytics. Verder biedt Oracle Analytics for Fusion Applications analytics voor de zakelijke toepassingen van Oracle.

Fusion Applications

Oracle is een belangrijke speler in zakelijke toepassingen. Er vallen dan ook veel producten onder de paraplu van Fusion Applications. Het portfolio bestaat uit Oracle’s eigen ERP- en financiële applicaties, maar ook producten die in de loop van de jaren zijn verworven van Peoplesoft (ECM), Siebel (CRM), en JD Edwards (meer ERP). Naast ook Hyperion (Enterprise Performance Management) en Netsuite (cloudgebaseerde middelgrote bedrijfsapplicaties).

Oracle Analytics for Fusion Applications is gebaseerd op zowel Oracle Analytics Cloud als Oracles Autonomous Data Warehouse (ADW). Echter daar waar deze services een Platform-as-a-Service (PaaS)-aanbod betreffen, is Oracle Analytics for Fusion een Software-as-a-Service (SaaS)-model.