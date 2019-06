EU onderzoekt mogelijke concurrentieverstorende bedrijfspraktijken Broadcom

De Europese Unie is een onderzoek gestart naar Broadcom. De leverancier van halfgeleiders zou zich bezighouden met concurrentieverstorende bedrijfspraktijken. Het bedrijf zou concurrenten schade berokkenen door restrictieve leveringscontracten met klanten.

De Europese Commissie bracht het nieuws woensdag zelf naar buiten. Toezichthouders zouden hun aandacht richten op de manier waarop Broadcom zijn positie als dominante maker van chips voor modems en tv-settopboxen heeft behouden, aldus Silicon Angle.

Exclusiviteitsclausules

Zo zou Broadcom exclusiviteitsclausules hebben toegevoegd aan overeenkomsten met zeven modem- en settopboxmakers. Bovendien verdenkt de EU de halfgeleidergigant ook van het aanbieden van incentives, zoals kortingen aan klanten in ruil voor het kopen van meer chips. Verder zou Broadcom zich ook schuldig hebben gemaakt aan het instellen van minimumaankoopvereisten voor deals. Ook zouden er meerdere producten door de leverancier in transacties zijn gebundeld.

De EU gaat in het onderzoek verder dan alleen het onderzoeken van leveringscontracten van de chipmaker. Ook wordt er gekeken of Broadcom zich bezighoudt met benadelende IP-gerelateerde strategieën en beoordeelt de EU of het bedrijf het opzettelijk moeilijk maakte om zijn technologieën te gebruiken met producten van andere bedrijven.

Contractuele beperkingen

“We vermoeden dat Broadcom contractuele beperkingen heeft ingevoerd om concurrenten uit te sluiten van de markt. Dit zou voorkomen dat klanten van Broadcom profiteren van de voordelen van keuze en innovatie. Daarbij uiteindelijk ook de eindgebruikers”, zegt EU-commissaris voor concurrentie Margrethe Vestager.

Hoewel het onderzoek nog volop gaande is, heeft de EU de intentie om onmiddellijk een einde te maken aan de schadelijke bedrijfspraktijken. Volgens The Wall Street Journal is het de eerste keer in 18 jaar tijd dat Europese toezichthouders deze stap zetten. Reden zou zijn dat concurrenten van Broadcom “onherstelbare schade” zouden kunnen lijden, als ze moeten wachten tot er een beslissing is gevallen. Iets dat nog jaren zou kunnen duren.

Daarnaast onderzoeken ook Amerikaanse toezichthouders de zakelijke tactieken van de chipmaker. Begin 2018 startte de Amerikaanse Federal Trade Commission een antitrustonderzoek gericht op de contractuele voorwaarden die Broadcom aan sommige klanten had opgelegd.