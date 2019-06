Mkb’ers: ‘Tijdsgebrek heeft negatieve impact op gezondheid werknemers’

Veel van de Nederlandse mkb’ers zegt taken buiten de normale uren uit te voeren, ook al werken zij wekelijks tussen de 31 en 40 uur. Dat blijkt uit onderzoek van Salesforce. Tijdsgebrek is volgens 47 procent echter ook een bron van negatieve impact op de eigen persoonlijke gezondheid of die van hun werknemers.

49 procent van de mkb’ers in Nederland werkt wekelijks tussen de 31 en 40 uur. Slechts een kwart zegt niet op feestdagen (26 procent) of religieuze feestdagen (24 procent) te werken. Nog eens 14 procent werkt niet in de weekenden en 25 procent weigert tijdens de jaarlijkse vakanties te werken.

De eigenaren zeggen verder te weten dat het niet goed is om te veel uren over te werken om vooruit te komen in het bedrijf, de zogeheten hustle & grind-cultuur. 70 procent geeft aan dat dit ongezond is. Toch zegt 47 procent wel dat deze bedrijfscultuur bij hun bedrijf heerst. Dat terwijl 47 procent een gebrek aan tijd als bron van negatieve impact op de eigen gezondheid of die van de werknemers aan wijst. 26 procent van de eigenaren nam zelfs (ziekte) verlof of verliet het bedrijf vanwege geestelijke gezondheidsredenen.

Dat is opvallend, aangezien 63 procent van de mkb’ers zegt een eigen bedrijf te zijn gestart vanwege een betere balans tussen werk en privé. Slechts 56 procent denkt een beter evenwicht te hebben gevonden in de huidige situatie.

Technologie

Een gebrek aan tijd is dus een probleem bij de Nederlandse mkb’ers. Technologie kan echter helpen om meer tijd vrij te maken, en dat zien de eigenaren ook. Zo zegt 58 procent dat nieuwe technologieën als het Internet of Things, kunstmatige intelligentie en robotautomatisering voor tijdsbesparingen kunnen zorgen. 57 procent denkt bovendien dat dergelijke technologieën hun werknemers al productiever heeft gemaakt ten opzichte van twee jaar eerder.

“Wat dit rapport aantoont, is dat technologie een belangrijke, snelle en toegankelijke manier biedt voor kleine bedrijven om de extra minuten en uren te vinden die op de lange termijn echt een verschil zullen maken voor hun bedrijf en medewerkers”, aldus Eva Heffernan, Country Leader Nederland bij Salesforce.