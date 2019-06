Verizon en Zoom willen samen zakelijke communicatie klanten verbeteren

Verizon en Zoom hebben aangekondigd een samenwerking te starten om klanten een nieuwe Unified Communications-oplossing te bieden. Met de nieuwe oplossing moet de onderlinge samenwerking tussen organisaties verbeterd worden.

Volgens Shawn Hakl, senior vicepresident Business Products bij Verizon, stelt dat bedrijven wereldwijd steeds afhankelijker worden van tools en oplossingen die flexibel, intuïtief en betrouwbaar zijn. “Door Zoom toe te voegen aan ons portfolio van samenwerkingspartners hebben onze zakelijke klanten toegang tot technologie die zowel gebruikersgemak als prestaties levert.”

Zoom-platform wordt cloud-dienst

Als onderdeel van de samenwerking is het Zoom Unified Communications-platform beschikbaar geworden als cloud-dienst voor alle zakelijke klanten van Verizon. Via Call-in Toll-/Toll Free- en Call-me-nummers is het mogelijk om meer dan vijftig landen te bereiken.

Ook kunnen gebruikers gratis deelnemen aan Zoom-vergaderingen via een Wireless-telefoon of Voice-over-IP (VoIP) telefoon van Verizon. Gebruikers kunnen verder gratis het audiogedeelte van een Zoom-vergadering gebruiken via VoIP. Voordeel is dat alles door Verizon beheerd wordt, waardoor er geen personeel of tijd vrijgemaakt hoeft te worden voor dit doeleinde.

De twee bedrijven hebben hun nieuwe oplossing wereldwijd beschikbaar gemaakt. Daarbij zijn ook experts van Verizon beschikbaar gesteld voor training, gebruikersadoptie en technische ondersteuning.

Updates

Zoom kondigde in maart dit jaar nog diverse functies aan voor al zijn producten. Zo werd het met Zoom Phone mogelijk om Calls eenvoudig om te zetten naar videovergaderingen, en werd het voor IT-admins gemakkelijker om apparaten uit te rollen binnen hun organisatie. Zoom Meetings krijgt vanaf het derde kwartaal van dit jaar real-time, automatische transcripties. Ook is het dan mogelijk om over te schakelen naar een ander audiokanaal met een andere vertaler. Meetings maakt vanaf het derde kwartaal bovendien aantekeningen direct beschikbaar.

Zoom Rooms krijgt tot slot een nieuwe soundbar in de vorm van Creston Flex B, die audio- en videokwaliteit verbeterd. Ook is er een 65 inch interactief whiteboard genaamd Aver EP65, die alle softwareconfiguraties en -componenten omvat waarmee Zoom Room out-of-the-box kan draaien. Logitech Solutions biedt diverse toepassingen, waaronder een camera en een afstandsbediening voor de oplossing.