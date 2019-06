IBM krijgt onvoorwaardelijke toestemming van EU voor overname Red Hat

De Amerikaanse techgigant IBM heeft onvoorwaardelijke toestemming van de Europese Unie gekregen voor de overname van Red Hat, meldt Reuters. Big Blue nam Red Hat in oktober vorig jaar over voor 34 miljard dollar. Met de overname wil IBM zijn abonnementsgebaseerde software-aanbiedingen uitbreiden, om tegenvallende software-verkopen en de afnemende vraag naar mainframe servers te compenseren.

De Europese Commissie zegt nu dat het geconcludeerd heeft dat de transactie geen zorgen rondom concurrentie met zich meebrengt. Om die reden is de overname nu dan ook goedgekeurd door de Commissie.

De goedkeuring van de Europese Unie volgt na die van de Verenigde Staten in mei. Ook de VS stelden geen verdere eisen aan de overname. De aandeelhouders van Red Hat gingen in januari al akkoord met de plannen.

Compensatie

IBM worstelt al enige tijd met lagere omzetten als gevolg van de gestagneerde vraag naar zijn legacy-producten. Om die reden investeerde het bedrijf de afgelopen jaren veel in zijn cloud-afdeling, maar van echte groei kon nog niet gesproken worden. Big Blue hoopt dat de overname van Red Hat een oplossing biedt. De overname zorgt er onder meer voor dat het bedrijf de Linux-distributie van Red Hat in handen krijgt, die door veel enterprises gebruikt wordt. In mei werd versie 8 van het besturingssysteem gelanceerd.

Red Hat heeft verder producten met mogelijkheden voor hybride- en multi-cloud-omgevingen. Daarnaast kan IBM na de overname het populaire Ansible-platform voor de automatisering van applicatie-management aan zijn portfolio toevoegen. De producten van Red Hat zijn onder een open source-licentie beschikbaar. Het bedrijf verdient met commerciële varianten zijn geld.

Volgens CEO Jim Whitehurst is de overname door IBM de beste keuze voor Red Hat om te blijven groeien en op open source meer naar het bedrijfsleven te kunnen brengen. Red Hat krijgt na de overname toegang tot meer schaalgrootte, geld en andere middelen om uit te breiden op de zakelijke markt.