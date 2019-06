Jony Ive verlaat Apple na 27 jaar en begint eigen bedrijf

Apple-topman Sir Jonathan Paul ‘Jony’ Ive verlaat Apple na 27 jaar. Ive, bekend om zijn iconisch productontwerp, start zijn eigen bedrijf genaamd LoveFrom.

De huidige Chief Design Officer van Apple begon zijn carrière bij Apple in 1992 en gaf leiding aan een ontwerpteam dat een leger van iconische apparaten voor consumentenelektronica heeft gemaakt, waaronder de iPhone, iPod en verschillende Mac-modellen. Bovendien maakte Ive naam met het ontwerp van de PowerBook, die tussen 1991 em 2006 werd geproduceerd door Apple. Ive was op dat moment nog werkzaam bij het in Londen gevestigde ontwerpbureau Tangerine.

LoveFrom

Zijn nieuwe project, LoveFrom, is naar eigen zeggen geïnspireerd op medeoprichter en topman van Apple, wijlen Steve Jobs. “Er was een aantal jaren geleden een medewerkerbijeenkomst en Steve was aan het praten. Hij zei dat een van de fundamentele motivaties was dat, wanneer je iets met liefde en zorg maakt, ook al zal je de mensen waar je het voor maakt waarschijnlijk nooit ontmoeten, je op die manier je dankbaarheid aan de mensheid betuigt”, vertelt hij in een interview met Financial Times.

Ive laat weten ondanks zijn vertrek “nog vele jaren bij Apple betrokken te blijven”. Hij ziet dit moment als een natuurlijk moment om deze verandering aan te gaan. Een aanhoudende samenwerking die ook door Apple zelf bevestigd wordt: “Jony is een uniek figuur in de designwereld en zijn rol in de heropleving van Apple kan niet worden overschat. Van de baanbrekende iMac van 1998 tot de iPhone en de ongekende ambitie van Apple Park, waar hij onlangs nog zijn energie en zorg heeft besteed”, aldus Tim Cook, CEO van Apple.

Samenwerking Apple

“Apple zal blijven profiteren van Jony’s talenten door rechtstreeks met hem samen te werken aan exclusieve projecten. Naast ook de voortgang van de door zijn briljante, gepassioneerd ontwerpteam gebouwde producties. Na zoveel jaren nauw samen te werken, ben ik blij dat onze relatie blijft evolueren. Ik kijk ernaar uit om nog lang met Jony samen te werken. ”

Apple laat weten dat vice-president industrial design Evans Hankey en vice-president human interface design Alan Dye gezamenlijk de leiding overnemen van Ive, die eind 2019 het bedrijf zal verlaten.