OutSystems versnelt ontwikkeling slimme apps met nieuwe AI-mogelijkheden

OutSystems heeft aangekondigd nieuwe kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning-mogelijkheden toe te voegen aan zijn low code ontwikkelaarsplatform. Daardoor kunnen organisaties automatisering inzetten om bijvoorbeeld self-service-portalen te bouwen en te reageren op tekst- en spraakopdrachten.

Met low code is het mogelijk om applicaties te bouwen, zonder dat hier veel code voor hoeft te worden geschreven. Daardoor is het niet nodig om ontwikkelaars in te huren om bijvoorbeeld interne apps te maken, aangezien ook mensen met weinig kennis van programmeren in het bedrijf dit kunnen.

OutSystems maakt het nu dus mogelijk om binnen dit platform meer gebruik te maken van AI en machine learning. Ontwikkelaars kunnen nu nieuwe kanalen voor interactie opzetten in hun eigen apps, waardoor ze klanten en gebruikers kunnen verbinden met de hulp en informatie die ze nodig hebben. De mogelijkheden moeten organisaties in staat stellen om functies te bouwen die spraak ondersteunen, voor virtuele assistenten als Google, Siri en Alexa. Ook kunnen ze chatbots ontwikkelen met ondersteuning voor onder meer Facebook Messenger, Cortana en Skype.

Voor dit alles is geen ervaring nodig met data science. Ook gespecialiseerde in-house vaardigheden zijn niet vereist.

OutSystems

OutSystems richt zich met name op enterprises die veel applicaties moeten ontwikkelen en het liefst zo snel mogelijk. Het bedrijf wil dan ook producten leveren waarmee die organisaties hun applicaties sneller kunnen bouwen en uitrollen, zo vertelde vice president Digital Transformation Rui Pereira ons in januari.

De nieuwe mogelijkheden dragen daar aan bij. António Alegria, het hoofd van kunstmatige intelligentie bij Outsystems, vertelt dat de componenten alles bevatten wat organisaties nodig hebben om rijke use cases end to end te implementeren. “Dat resulteert zich in dat veel meer bedrijven AI en machine learning eenvoudig kunnen adopteren om een positieve impact te geven op hun bedrijf. De combinatie van low code en AI pakt de grootste uitdaging die deze bedrijven tegenhoud aan: het gebrek aan vaardigheden.”