Beveiligingsbedrijf Chronicle gaat samen met Google Cloud

Alphabet heeft bekendgemaakt zijn enterprise beveiligingsbedrijf Chronicle later dit jaar samen te voegen met Google Cloud, meldt CNBC. Het beveiligingsbedrijf werd in januari 2018 opgericht en komt voort uit X, het experimentele projectlab van Alphabet.

Chronicle lanceerde in maart zijn eerste product: Backstory. Backstory is een cloud-dienst waar bedrijven hun beveiligingstelemetrie kunnen uploaden, opslaan en laten analyseren. Op die manier kunnen organisaties mogelijk aanvallen ontdekken en onderzoeken. In april startte Chronicle een samenwerking met ESET, om eindgebruikers een verbeterd inzicht te leveren. Daarmee moeten bedrijven zich beter tegen Advanced Persistent Threats kunnen beveiligen.

Nu wordt Chronicle dus samengevoegd met Google Cloud, ongeveer een jaar nadat Alphabet dochterbedrijf Nest opnieuw toevoegde aan de Google-familie. “Dreigingen van aanvallers naar bedrijven, overheden en organisaties zijn wereldwijd alleen maar uitgegroeid naar geavanceerde en urgente dreigingen”, aldus Google Cloud-CEO Thomas Kurian. “Bij Google Cloud is de eis van klanten om hun data veilig op te slaan en zich te beschermen tegen dreigingen – on premise en in de cloud – topprioriteit.”

CEO

Chronicle moet zich in de komende weken bij Google Cloud gaan voegen. De integratie tussen de platformen vindt in de herfst plaats. Het is niet duidelijk of Stephen Gillett, CEO van Chronicle, de afdeling blijft leiden.

Gillett heeft zich wel uitgesproken over de samenvoeging. “In de kern van onze missie zat de mogelijkheid om te zoeken naar de grootste manier om impact te hebben en om technologie en diensten te brengen die vereist zijn om ‘de goeden het voordeel’ te geven. Ons doel draaide om het bieden van een manier om tien keer de mogelijkheden van de beveiligingsteams wereldwijd te geven, die moeite hebben om voorop te blijven lopen. Het combineren van onze zaken stelt ons in staat om de volgende stap in onze reis te nemen en het zal onze impact wereldwijd significant versnellen.”