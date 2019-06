Google Maps kan voorspellen hoe druk de bus of trein is

Google Maps gaat voorspellen hoe druk het openbaar vervoer is op het moment dat een gebruiker hiermee wil gaan reizen. Google gebruikt hiervoor een nieuwe voorspellingstechniek die het al een half jaar aan het perfectioneren is, schrijft TechCrunch.

Google begon in oktober gebruikers van Maps te vragen om hun reis te beoordelen als ze reisden in de spits, tussen 6 uur ’s ochtends en 10 uur ’s ochtends. Gebruikers werden gevraagd hoeveel stoelen er beschikbaar waren, of dat er alleen ruimte was om te staan. Op die manier probeerde het bedrijf te ontdekken welke lijnen het drukste zijn.

Uiteindelijk kon Google deze data omzetten in een nieuwe voorspellingsmogelijkheid, ontworpen om reizigers te vertellen hoe druk de bus of trein is. Een woordvoerder van Google laat tegenover NU.nl weten dat de functie ook in Nederland beschikbaar wordt, maar dan alleen in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Wanneer en of andere steden volgen, is onduidelijk.

Google geeft zijn verwachting over de drukte op een rit weer met een icoontje van vier poppetjes, die deels ingekleurd zijn. Het bedrijf kleurt meer poppetjes in als het verwacht dat de rit drukker is.

Drukste steden

Google gebruikte zijn data niet alleen voor de voorspellende functie, maar ook om te ontdekken wat de drukste routes en haltes wereldwijd zijn. Buenos Aires en Sao Paulo blijken de meeste drukke lijnen hebben. Iedere stad had namelijk drie lijnen in de top 10 staan. De L-trein in New York is de enige lijn in de gehele Verenigde Staten die in de top tien is gekomen. In Europa blijkt lijn 13 in Parijs het drukste te zijn. Deze lijn staat wereldwijd op plaats vijf.

In Amsterdam zijn de routes van lijn 26, 906 en 5 het drukte. Vooral bij de NDSM-werf, Steigerland, het Bimhuis en het Centraal Station blijkt het druk in Amsterdam.

Het is niet voor het eerst dat Google Maps gebruikt om voorspellingen te maken over drukte. Het bedrijf heeft al vergelijkbare functies geïntroduceerd om te voorspellen hoe druk het is in restaurants en in winkels.