Huawei mag van president Trump weer zaken doen met Amerikaanse bedrijven

De Amerikaanse president Donald Trump zei zaterdag tijdens de G20-top in Japan dat “Amerikaanse bedrijven hun apparatuur aan Huawei mogen verkopen”, zolang de transacties geen “groot, nationaal veiligheidsprobleem” vormen, meldt CNN. Huawei stond sinds mei op een zwarte lijst.

Het Amerikaanse ministerie van Handel besloot in mei dit jaar dat Huawei niet langer producten en diensten van Amerikaanse makelij mocht kopen, vanwege zorgen over Chinese spionage via de apparatuur van het bedrijf.

Die beslissing kwam te midden van een handelsoorlog tussen de VS en China. Afgelopen zaterdag kwamen Trump en de Chinese president Xi Jinping samen om over het handelsdispuut te praten, waarna de beslissing van de Amerikaanse president volgde.

De timing van de beslissing is dan ook opvallend. Aan het einde van mei suggereerde Trump al dat de ban onderdeel kon worden van een handelsverdrag tussen China en de VS. Toen ontstond er al speculatie dat de sancties slechts een ruilmiddel zijn. Huawei-oprichter Ren Zhengfei zei in mei al dat de suggesties van Trump “een grote grap” zijn.

Leveranciers blij

Huawei reageerde via Twitter op de ingetrokken ban. “U-draai? Donald Trump suggereert dat hij Huawei weer Amerikaanse technologie wil laten kopen!” Het ministerie van Handel heeft nog niet gereageerd op vragen over hoe dit de status van het bedrijf aanpast.

Dat is niet alleen goed nieuw voor Huawei. De afgelopen maanden waren ook Amerikaanse bedrijven niet blij met de ban, zo gaf Trump zaterdag ook toe. De VS verkoopt “een gigantische hoeveelheid producten” aan Huawei, aldus de president. Diverse chipfabrikanten zouden geprotesteerd hebben tegen de ban.

In de afgelopen maanden zou Google het Witte Huis bovendien gewaarschuwd hebben over mogelijke veiligheidsrisico’s door de ban. De internetgigant stelde dat als gevolg van de ban er mogelijk een tweede, onveiligere versie van Android komt. Huawei kondigde in mei inderdaad aan dat een eigen besturingssysteem in de herfst klaar zou kunnen zijn.

Andere ban

Het verbod op het kopen van producten van Amerikaanse bedrijven is echter niet de enige politieke horde voor Huawei. Trump tekende in mei ook een presidentieel decreet waardoor Amerikaanse bedrijven geen telecomapparatuur mogen kopen van Huawei.

Volgens ambtenaren is die ban nodig, omdat het gebruik van de apparatuur van de Chinese fabrikant een risico kan vormen op spionage op Westerse infrastructuurnetwerken. Huawei wordt gezien als een wereldleider op het gebied van technologie voor 5G-netwerken.