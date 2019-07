Hyarchis kondigt Office Online-integratie aan

Hyarchis claimt als eerste Nederlandse leverancier van document management systemen (DMS) een Web Application Open Platform Interface Protocol (WOPI) certificering ontvangen te hebben. Dat houdt in dat het bedrijf een gecertificeerde Microsoft Office Online-integratie heeft.

Met het certificaat toont Hyarchis dat het een eigen WOPI-server heeft en een koppeling met Microsoft Office Online kan maken. Dat stelt het bedrijf in staat om de optie aan te bieden om documenten te openen en te bewerken in een Office Online-omgeving. Dit kan zowel in Word en Excel als in Powerpoint en Outlook.

Cloud-gebaseerd werken

De Office-integratie is niet nieuw bij Hyarchis. Het bedrijf bood deze al enige jaren aan in zijn document beheer-applicatie. De eigen WOPI-server laat klanten echter overstappen naar de Office Online-versie. Daardoor kunnen ze dus ook direct documenten opslaan en bewerken vanuit Hyarchis Document Management.

Voor klanten van Hyarchis biedt dit als voordeel dat ze vanaf ieder apparaat kunnen werken en geen lokaal geïnstalleerd Microsoft Office-pakket meer nodig hebben. Op die manier voldoet Hyarchis aan de wens en behoefte van zijn klanten om meer cloud-gebaseerd te gaan werken.

Gebruikers kunnen documenten in Office Online openen via Hyarchis Web Find of Hyarchis Rest API. Backend-gebruikers met een eigen portal kunnen op die manier ook de nieuwe functionaliteit gebruiken.

Belangrijke ontwikkeling

Volgens Hyarchis biedt de nieuwe functionaliteit een uitkomst voor professionals als financieel adviseurs, accountants en zorgverleners die onderweg zijn naar hun cliënten, mobiel werken en vaak documenten op een tablet of telefoon openen.

Adriaan Hoogduijn, COO van het bedrijf, maakt duidelijk dat dit een belangrijke ontwikkeling was voor Hyarchis. “Het is voor onze klanten essentieel altijd toegang te hebben tot de meest actuele documenten en deze te kunnen bewerken, waar ze ook zijn”, vertelt hij.

Volgens Hoogduijn is het gebruik van de nieuwe functionaliteit eenvoudig. “Ook levert het de organisaties ook aanzienlijke kostenbesparingen op in licentiekosten.”