Oracle brengt DNS-dienst Dyn onder in Cloud Infrastructure

Oracle heeft aangekondigd dat het Dyn, de DNS-dienst die het drie jaar geleden overnam, gaat sluiten. De dienst wordt geïntegreerd in de Cloud Infrastructure van het bedrijf.

Oracle heeft geen deadline aangekondigd voor de migratie van Dyn naar de Cloud Infrastructure. Klanten van het bedrijf melden echter dat zij e-mails hebben ontvangen dat de dienst op 31 mei 2020 beëindigd wordt, schrijft Cloud Pro. Oracle heeft deze deadline echter niet bevestigd.

Het bedrijf meldt wel dat het al sinds de acquisitie van Dyn in 2016 en de daaropvolgende overname van cloud-beveiliger Zenedge in 2018 werkt aan het integreren van de producten en diensten van Dyn in het Oracle Cloud Infratsructure-platform. Bij de overname van Zenedge was al duidelijk dat hiermee de DNS en Cloud Infrastructure van Oracle uitgebreid moest worden.

“Enterprises kunnen nu de best-in-class DNS, web-applicatiebeveiliging en e-mail leveringsdiensten gebruiken binnenin Oracle Cloud Infrastructure, en hun applicaties verbeteren met een allesomvattend platform om hun cloud-infrastructuur te bouwen, schalen en te opereren.”

Kritiek

De beslissing van Oracle werd echter niet door iedereen goed ontvangen. Diverse klanten stellen dat met de integratie er een gratis aanbod verloren gaat. Ook verliezen ze naar eigen zeggen een aantal functies, in het bijzonder dynamische DNS. Voor een aantal gebruikers is die functionaliteit de enige reden dat ze Dyn gebruiken.

Daarnaast zijn diverse mensen boos omdat het verhuizen van Dyn naar de Cloud Infrastructure van Oracle niet automatisch gaat. Dat zijn voor meerdere mensen redenen om over te stappen naar een andere aanbieder.

Op Hacker News stelt een klant bijvoorbeeld dat hij zich nu als een nieuwe abonnee voelt, omdat hij zich opnieuw moet aanmelden en zijn instellingen moet exporteren en importeren. Ook moet hij opnieuw het product kopen. “Ik ben al ruim tien jaar een Dyn-klant, maar verhuis nu omdat dat net zo eenvoudig is als blijven.”