Microsoft waarschuwt 800 miljoen Windows 10-gebruikers voor fout

Microsoft heeft een waarschuwing uit laten gaan voor alle 800 miljoen gebruikers van Windows 10, vanwege een serieuze fout in het besturingssysteem. De fout zou al enige tijd aanwezig zijn.

In tegenstelling tot eerdere problemen, gaat het hier echter niet om een zogeheten ‘bug’. Het probleem werd in plaats daarvan by design geïntroduceerd, schrijft Forbes. Microsoft schakelde acht maanden geleden stilletjes Registry-backups uit, ook al gaf het bedrijf gebruikers de indruk dat dit belangrijke beveiligingssysteem nog altijd werkte. Ghacks ontdekte toen dat Registry-backups bleven zeggen dat de operatie succesvol was uitgevoerd, ook al werd er geen backup-bestand aangemaakt.

De Registry-backup is voor veel bedrijven en eindgebruikers een laatste oplossing bij grote problemen. Het kan voorkomen dat een Windows System Restore-punt faalt, waardoor er geen software van derde partijen ingezet kan worden. Op dat moment is de Registry-backup de enige backup die nog beschikbaar is.

Maar vanwege de fout is ook die backup niet meer beschikbaar, geeft ook Microsoft nu toe. “Als je naar de WindowsSystem32configRegBacck-map in Windows Explorer navigeert, zie je nog steeds iedere registry hive, maar blijkt ieder bestand 0kb aan grootte te hebben”, aldus het bedrijf.

Probleem al eerder gemeld

Het probleem doet zich voor sinds versie 1803 van Windows 10. Deze versie werd in oktober vorig jaar gelanceerd. Op dat moment werd het probleem al gemeld in de Feedback Hub-dienst, maar Microsoft laat nu dus pas zelf weten wat er gebeurd is.

Zoals gezegd werd de fout door Microsoft zelf geïntroduceerd. Volgens het bedrijf was dat om “de algehele grootte van Windows op de schijf te helpen verminderen”. Een Registry-backup neemt over het algemeen 50 tot 100 MB in beslag.

Microsoft heeft een manier gedeeld om alsnog een Registry-backup te kunnen maken, ondanks de fout. Hiervoor moet de registry aangepast worden. Voor gebruikers die in de afgelopen maanden problemen hadden met hun systeem, is dit mogelijk echter al te laat.