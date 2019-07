Google werkt aan onderzeese kabel die Europa met Afrika verbindt

Google werkt aan nog een private, onderzeese kabel. Met deze kabel moet West-Europa met Afrika verbonden worden. De kabel heet Equiano en moet tussen het Portugese Lissabon en Kaapstad in Zuid-Afrika lopen.

Google is daarnaast van plan om diverse aftakkingen van de kabel te bouwen, die de connectiviteit van het bedrijf naar andere Afrikaanse landen als Nigeria uitbreidt, meldt Silicon Angle.

De kabel wordt gebouwd met iets wat “space-division multiplexing technology” heet, waarmee twintig keer meer netwerkcapaciteit geboden wordt dan met de eerdere onderzeese kabels. Ook wordt dit de eerste kabel ter wereld die optische switching op fiber-pair-niveau gebruikt. Daarmee wordt de allocatie van kabelcapaciteit vereenvoudigd.

Voor de ontwikkeling van de kabel is een contract met Alcatel Submarine Networks opgesteld. De eerste fase van de ontwikkeling van de kabel moet in 2021 afgerond zijn.

Google betaalt zelf

De constructie van de kabel wordt door Google zelf gefinancierd. Daarmee is het de derde onderzeese kabel van de internetgigant voor eigen gebruik. De andere kabels zijn Curie, die West-Europa met Chili verbindt, en Dunant, die de oostkust van de Verenigde Staten met Frankrijk verbindt.

Het bouwen van die kabels is vrij prijzig. De Dunant-kabel en het Curie-project zouden goed zijn geweest voor ruim een miljard dollar. Toch komen de kabels wel met veel voordelen. Zo koopt Google nu netwerkcapaciteit van bestaande kabels, of gebruikt het kabels die door een collectief van partners gemaakt zijn. Dat betekent dat het verbindingen moet delen.

Door helemaal zelf kabels te bouwen, kan Google de volledige bandbreedte van de kabels gebruiken voor zijn eigen doeleinden, zonder te moeten delen. Ook kan het bedrijf de kabels aanpassen voor de specifieke technische eisen die het heeft, waardoor het meer controle krijgt over hoe het verkeer geleid wordt.

Naam

Google vernoemt zijn kabels naar belangrijke, historische figuren. Dunant werd bijvoorbeeld vernoemd naar de oprichter van het Rode Kruis en de eerste winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede: Henri Dunant. De Curie-kabel is vernoemd naar de scheikundige en Nobelprijs-winnaar Marie Curie.

Equiano is op zijn beurt vernoemd naar Olaudah Equiano. Hij was een schrijver en abolitionist die in Nigeria geboren werd en als kind tot slaaf werd gemaakt. Vervolgens werd hij naar het Brits West-Indië gestuurd, voordat hij aan Amerikaanse slavenhandelaars werd verkocht.

Uiteindelijk kreeg hij zijn vrijheid terug en verhuisde hij naar Engeland. Daar werd Equiano een prominent lid van de anti-slavernijbeweging en de jaren 1780. Zijn autobiografie zou hebben bijgedragen aan de passage van de Britse Slave Trade Act uit 1807, waarmee de Afrikaanse slavenhandel verboden werd.