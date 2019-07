Google for Small Business portal helpt kleine bedrijven met digitale marketing

Google heeft het Google for Small Business portal gelanceerd. De nieuwe website adviseert producten die het meest geschikt zijn voor mkb’ers.

Volgens Kim Spalding, global product director bij Google, worstelen eigenaren van kleine bedrijven met tijd. Hierdoor hebben ze geen tijd om experts te worden op het gebied van digitale marketing. Google’s Small Business portal is volgens haar dan ook een plek voor iedereen om met Google-producten te beginnen, aldus TechCrunch.

Google lanceerde zijn nieuwe portal in het Google Learning Center in New York tijdens international Small Business Day. De internetgigant biedt in het Learning Centre verschillende workshops en lessen aan.

Digitale strategie

Spalding stelt dat de portaal nuttig is voor zowel startende, kleine ondernemingen als ook meer gevestigde bedrijven, die een digitale strategie beginnen te ontwikkelen. Op de nieuwe website kunnen gebruikers hun bedrijfsnaam en eventueel aanwezige website invoeren. Vervolgens vraagt Google ze en paar vragen te beantwoorden over hun bedrijf en doelen.

Daarnaast maakt Google een aangepaste, geprioriteerde lijst met te nemen acties. Denk dan aan bijvoorbeeld het lanceren van advertentiecampagnes, het online opbouwen van de aanwezigheid van de bedrijven of het installeren van Google Analytics.

Smart Campaigns

Hoewel het Small Business-portaal over een breed scala aan producten beschikt, benadrukt de global product director twee zogeheten hero-tools. Zo zorgt Google my Business ervoor, dat bedrijfseigenaren hun eigen profielen en websites kunnen maken, een volledige gratis product. Bovendien benoemt Spalding ook Smart Campaigns als uitblinker. Google introduceerde deze optie afgelopen jaar om het advertentie-inkoopproces voor kleine bedrijven te automatiseren. Smart Campaigns integreert nieuwe ontwikkelingen op het gebied van machine learning in zijn advertentiediensten. Het idee is dat marketeers op die manier advertenties beter kunnen optimaliseren en daarmee een breder bereik hebben op alle platformen.

Machine learning

Google ziet machine learning als uiterst nuttig om consumentenproducten te verbeteren. Zo kunnen met behulp van deze innovatieve techniek bepaalde zaken geautomatiseerd en geoptimaliseerd worden. Aangezien Google een van ’s werelds grootste spelers is op het vlak van advertenties, was het een kwestie van tijd eer machine learning breder naar de advertentiemogelijkheden van het bedrijf zouden komen.