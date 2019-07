Microsoft verbetert Office-apps voor virtuele omgevingen

Microsoft verbetert zijn Office-applicaties voor gebruik in gevirtualiseerde omgevingen. De nieuwe mogelijkheden zijn beschikbaar voor enterprise-klanten.

Om het gebruik van Office-apps in virtuele omgevingen te optimaliseren, heeft Microsoft de containertechnologie van FSLogix volledig in Office 365 geïntegreerd. Microsoft nam FSLogix in november vorig jaar over.

“Deze technologie verbetert de snelheid en betrouwbaarheid van gevirtualiseerde Office-apps om de ervaring te evenaren van het gebruik van Office-apps op een fysieke computer”, klinkt het in een aankondiging.

De functionaliteit wordt gratis beschikbaar gemaakt voor klanten met één van volgende licenties:

Microsoft 365 E3/E5/A3/A5/Student Use Benefits/F1/Business

Windows 10 Enterprise E3/E5

Windows 10 Education A3/A5

Windows 10 VDA per gebruiker

Remote Desktop Services (RDS), Client Access License (CAL) en Subscriber Access License (SAL)

Meer nieuwe functies

Microsoft kondigde daarnaast nog een handvol andere nieuwe functies voor gevirtualiseerde Office-apps aan: